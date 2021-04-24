İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?

Ülke genelinde kısıtlamalar ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam ederken vatandaşlar sokağa çıkma yasağı için izin belgesini nasıl alacaklarını merak ediyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlar kapsamında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için belirtilen yerler ve kişiler yasaktan muaf olacak. Şehir dışına çıkmak için izin almak isteyenlerin nereden ve nasıl izin alacağı ise merak ediliyor. İşte detaylar...

24 Nisan 2021 Cumartesi 17:33
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Takip Et:

Alınan kararlar kapsamında hafta içi saat 19.00-05.00, hafta sonu ise Cuma 19.00’dan Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kısıtlamadan muaf olan çalışanlar ise izin belgeleri ile iş yerlerine gidebiliyor. Yasak saatlerin içinde  işe gitmesi gereken ya da iş için şehir dışına gitmesi gereken vatandaşlar izin belgelerini nasıl alacaklarını merak ediyor. İzin belgesi nasıl alınır? İşte detaylar…

Sokağa çıkma yasağında izin belgesi nasıl alınır?

SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar bu uygulamadan istisna tutulacak. Çalışma izni SGK kaydı e devlet sistemi üzerinden alınacak.

E-devlet sistemine T.C kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama alanına girmeniz gerekmektedir. Ardından açılan sayfada SGK kaydınız görünecektir. Bunun çıktısını alabilirsiniz.

E-devlet SGK kayıt belgesi ekranı için tıklayın

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi için Bakanlığa ait olan e-başvuru sistemine ya da ALO 199 numaralı telefona başvurmalısınız. Bu iki alandan biri ile iletişime geçerek başvuru yapabilirsiniz.

Başvurunuzun sonucu ise SMS yolu ile size bildirilecektir. Başvuru onaylanan vatandaşlar otobüs terminalinde veya hava alanlarında olan başvuru masalarından T.C kimlik numaraları ile doğrulama yapacak ve seyahat edebilecekler.

Seyahat izin belgesi alma ekranı için tıklayın




Son Güncelleme: 24.04.2021 17:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İzinBelgesiPandemiKısıtlamaSokağaçıkmayasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane adres sorgulama
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane adres sorgulama
Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Nisan Cumartesi
Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Nisan Cumartesi
1 Mayısıs 2021 İşçi Bayramı resmi tatil mi? 1 Mayısıs 2021 hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?
1 Mayısıs 2021 İşçi Bayramı resmi tatil mi? 1 Mayısıs 2021 hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 24 Nisan Cumartesi 2021
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 24 Nisan Cumartesi 2021
Beyoğlu'nda çivili sopa şiddeti !
Beyoğlu'nda çivili sopa şiddeti !
23 Nisan Cuma 2021 Ramazan ayının kaçıncı günü, kaçıncı gece? 2021 Ramazan ayı takvimi
23 Nisan Cuma 2021 Ramazan ayının kaçıncı günü, kaçıncı gece? 2021 Ramazan ayı takvimi

Popüler Haberler

Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Kanal D canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümünde ne oldu?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Menajerimi Ara 35. bölüm fragmanı - Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümünde ne oldu?
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizi oyuncusu Serra kimdir? Özge Yağız hakkında bilgiler
Anneler Günü için hediye önerileri; 2021 Anneler Gününde alınabilecek hediyeler
Netflix 2021 Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler yer alacak?
'Kayıp Atlar' MHP ‘de istifa yaşattı.
Sefirin Kızı 50.Bölüm fragmanı - Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümünde ne oldu?
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
Kaçak Yolcu film konusu ve oyuncuları
Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Ragnarok yeni sezon ne zaman yayınlanır? Ragnarok 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Camdaki Kız 4.Bölüm fragmanı - Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız son bölümünde ne oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.