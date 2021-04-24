Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?

Alınan kararlar kapsamında hafta içi saat 19.00-05.00, hafta sonu ise Cuma 19.00’dan Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kısıtlamadan muaf olan çalışanlar ise izin belgeleri ile iş yerlerine gidebiliyor. Yasak saatlerin içinde işe gitmesi gereken ya da iş için şehir dışına gitmesi gereken vatandaşlar izin belgelerini nasıl alacaklarını merak ediyor. İzin belgesi nasıl alınır? İşte detaylar…

Sokağa çıkma yasağında izin belgesi nasıl alınır?

SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar bu uygulamadan istisna tutulacak. Çalışma izni SGK kaydı e devlet sistemi üzerinden alınacak.

E-devlet sistemine T.C kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama alanına girmeniz gerekmektedir. Ardından açılan sayfada SGK kaydınız görünecektir. Bunun çıktısını alabilirsiniz.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi için Bakanlığa ait olan e-başvuru sistemine ya da ALO 199 numaralı telefona başvurmalısınız. Bu iki alandan biri ile iletişime geçerek başvuru yapabilirsiniz.

Başvurunuzun sonucu ise SMS yolu ile size bildirilecektir. Başvuru onaylanan vatandaşlar otobüs terminalinde veya hava alanlarında olan başvuru masalarından T.C kimlik numaraları ile doğrulama yapacak ve seyahat edebilecekler.

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