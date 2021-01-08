Kısıtlamada horoz dövüştürmek için buluşan 31 kişiye 149 bin lira ceza kesildi

Küresel çapta yaşanan koronavirüs hastalığı ile mücadele kapsamında kısıtlamaların devam ettiği bu süreçte ihlal haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak İzmir Kınık'ta horoz dövüştürmek için toplanan 31 kişiye ceza yağdı.

31 KİŞİYE 149 BİN LİRA CEZA

İzmir Kınık ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri ihbarı değerlendirdikten sonra iddia edilen çay ocağına baskın düzenledi.

İlçede bir mahallede bulunan çay ocağına baskın yapan ekipler, içeride o anda bulunan 31 kişiye horoz dövüştürerek bahis oynamaktan suç üstü yaptı. Ekipler dövüşlerde kullanılan 9 adet horoz ve bahis paralarına el koyarken, içeride bulunan 31 vatandaşa ilk olarak kumar oynak ve daha sonra da sosyal mesafe ihlal kuralı gereği toplamda yaklaşık 149 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan çay ocağının sahibi olan Aykut Y., hakkında ise kumar oynamaya yer temin etmekten adli işlem başlatıldığı öğrenildi.