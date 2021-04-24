Kısıtlama zamanında kafede yemek yerken yakalandılar

’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Korona-virüs salgını nedeniyle 23 Nisan gününün de eklendiği kısıtlamayla birlikte başlayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında görevli ekipler denetimlerinin sıkılaştırdı Vaka artışlarının çok olduğu Düzce’de merkezde faaliyet sürdüren bir kafenin içerisinde yemek yenildiğini fark eden polis ekipleri kafeye baskın düzenledi. Yapılan baskında işletme içerisinde yemek yiyen 5 kişi yakalandı. Kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanırken toplamda 21 bin 845 lira para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri tarafından da işletme mühürlendi.