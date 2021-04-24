İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Kısıtlama zamanında kafede yemek yerken yakalandılar

Korona-virüs salgını nedeni ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri bir kafede akşam saatlerinde yemek yenildiğini fark ederek kafede yemek yiyen şahıslara cezai işlem uyguladı. Faaliyete izin veren işletme ise mühürlendi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 16:27
Kısıtlama zamanında kafede yemek yerken yakalandılar
Takip Et:

Düzce’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Korona-virüs salgını nedeniyle 23 Nisan gününün de eklendiği kısıtlamayla birlikte başlayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında görevli ekipler denetimlerinin sıkılaştırdı Vaka artışlarının çok olduğu Düzce’de merkezde faaliyet sürdüren bir kafenin içerisinde yemek yenildiğini fark eden polis ekipleri kafeye baskın düzenledi. Yapılan baskında işletme içerisinde yemek yiyen 5 kişi yakalandı. Kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanırken toplamda 21 bin 845 lira para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri tarafından da işletme mühürlendi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 16:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DüzceYasak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane adres sorgulama
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane adres sorgulama
Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Nisan Cumartesi
Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Nisan Cumartesi
1 Mayısıs 2021 İşçi Bayramı resmi tatil mi? 1 Mayısıs 2021 hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?
1 Mayısıs 2021 İşçi Bayramı resmi tatil mi? 1 Mayısıs 2021 hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 24 Nisan Cumartesi 2021
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 24 Nisan Cumartesi 2021
Beyoğlu'nda çivili sopa şiddeti !
Beyoğlu'nda çivili sopa şiddeti !

Popüler Haberler

Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Kanal D canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümünde ne oldu?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Menajerimi Ara 35. bölüm fragmanı - Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümünde ne oldu?
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
Facebook, kripto parası Diem Coin nedir? Diem Coin nasıl alınır?
Çoçuk yardım parası başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? 2021 Çoçuk yardım parası kaç günde yatar?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
3003 nitelik kodu ve 3003 özel şartı nedir, ne demektir?
Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Nisan Cumartesi
Sefirin Kızı 50.Bölüm fragmanı - Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümünde ne oldu?
Camdaki Kız 4.Bölüm fragmanı - Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız son bölümünde ne oldu?
Trabzonspor Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Trabzon Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
2021 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.