Kısıtlama saatinde takla atan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

Yürekleri ağza getiren olay gece geç saatlerde İstanbul Fatih'te meydana geldi.

Gece saat 03.00 sularında Necdet Girit isimli sürücünün kullandığı özel otomobil boş olan yolda seyir halindeyken, alt geçide girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolda savrulduktan sonra takla attı ve araç yan yattı.Sürücü Girit aracın yan yatmasıyla birlikte araç içinde sıkıştı.

SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis,112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucu araç içinden çıkarılan sürücü hafif yaralı olarak kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.