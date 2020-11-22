Kısıtlama öncesi kilometrelerce kuyruk oluştu

Bursa Yıldırım Hamamlıkızık'ta bulunan kaynak su fabrikasının bahçesinde bulunan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su almak isteyen vatandaşlar, Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca kilometrelercen araç kuyruğu oluşturdular. Fabrikaya gelen suyun kaynağını Uludağ’ın eteklerinden gelen içme suyu oluşturuyor. Fabrikaya gelen kaynak suyundan almak isteyen vatandaşlar kilometrelerce oluşan sırayı beklerken bidonlarını doldurmak için yaklaşık 2 saat sıra bekledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan su kuyruğu, saatlerce devam ederek akşama kadar sürdü. Kısıtlamalar öncesinde su ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşların oluşturdukları kuyruklar drone ile havadan görüntülendi.

Cumalıkızık köyünde yaşayanlar bu yörenin suyunun çok meşhur olduğunu söylerken genellikle hafta sonları bu tarzn çok oluştuğunu ancak kısıtlamaların başlamasıyla yoğunluğun daha çok arttığını ekledi. Kısıtlamaların saat 20:00 da başlaması gündüz saatlerinde oluşan yoğunluğu arttırdığını belirtti.