Kısıtlama başladı Bolu Dağı'nda ilk cezalar yazıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamıda Haziran ayında bitirilen sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz akşam tekrardan başladı. Kabine toplantısında alınan karar gereği ikinci bir açıklamaya kadar hafta sonu Cumartesi ve Pazar akşamları saat:20.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Seyir halinde olan tüm araçları durduran ekipler,genelge ile izin verilen sürücüler dışındaki tüm sürücülere kısıtlamayı ihlal etmekten idari para cezası kesti.
Yaklaşık 2-2,5 saat süren denetimde bir çok kişiye idarei para cezası işlemi uygulandı ve toplam toplam 18 bin 900 lira cezai işlem yapıldığı öğrenildi.
Son Güncelleme: 22.11.2020 23:10