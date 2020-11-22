Kısıtlama başladı Bolu Dağı'nda ilk cezalar yazıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamıda Haziran ayında bitirilen sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz akşam tekrardan başladı. Kabine toplantısında alınan karar gereği ikinci bir açıklamaya kadar hafta sonu Cumartesi ve Pazar akşamları saat:20.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

İlk yasak geçtiğimiz gece uygulandı ve bu akşam saatlerin 20.00 göstermesiyle birlikte ikinci gecede sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte tüm şehirlerde olduğu gibi Bolu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bolu Dağı'nda denetimlere çıktı.

Seyir halinde olan tüm araçları durduran ekipler,genelge ile izin verilen sürücüler dışındaki tüm sürücülere kısıtlamayı ihlal etmekten idari para cezası kesti.

Yaklaşık 2-2,5 saat süren denetimde bir çok kişiye idarei para cezası işlemi uygulandı ve toplam toplam 18 bin 900 lira cezai işlem yapıldığı öğrenildi.