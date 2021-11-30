Kişinin rüyasında koyun görmesi ne anlama gelmektedir ?

Rüyada koyun görmek, ne demek? Kişinin rüyasında koyun görmesi sadece tek bir anlam içermemektedir. Koyun görmek genellikle kadın veya çocuk ile ilgili yorumlansa da farklı anlamlar içerebilmektedir. Rüyada koyun görmek, güzel ahlak sahibi, usturuplu, nerde ne konuşması gerektiğini bilen, adaplı kimseye delalet edilir.

Diğer taraftan rüyasında koyun otlatmak, kendini çoban olarak görmek kişinin çalıştığı işinde terfi etmesine delalet eder.

Rüyada koyun görmek çok hayırlıdır. Her anlamda kişinin yaşamına bolluk bereket getirir. Rüyasında koyunun sütünü sağdığını gören kimse hiç tahmin etmediği şekilde nasiplere sahip olur ve uzak bir kimseden ona iyi niyet, iyi dilek ve yardım sağlanır.

Eğer rüyasında koyun kestiğini gören ve bu kestiği koyunun etinden yediğini gören kimse çok şansılıdır. Bu rüyayı gören kişinin bütün dilekleri, istekleri gerçekleşir.