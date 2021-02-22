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Kısa mesajla HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma ve sorgulama ekranı!

Mesaj ve e-devlet gibi sistemler ile alınabilen HES kodu, Covid-19 ile hayatımıza girmiş bulunmakta. Ulaşım, AVM, banka gibi yerlerde göstermemizin zorunlu tutulduğu HES kodu, SMS ile nasıl alınabilir? Sorusunun cevabını sizler için hazırladık. HES kodu alma ve sorgulama ekranı detayları için haberimizi okumayı kaçırmayın!

22 Şubat 2021 Pazartesi 16:41
Kısa mesajla HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma ve sorgulama ekranı!
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Pandemi ile birlikte hayatımıza giren HES kodu, resmi olarak bu hastalığa sahip olmadığımızı göstererek sosyalleşebilmek mümkün oldu. Teknolojinin bu noktada da işimize yaraması çağımızın nimetlerini bir kere daha keşfetmemizi sağladı. Geçmişte olabilecek kötü durumlardan çok daha iyi olduğumuz bu pandemi günlerinde tek bir tık ile karşımızdaki kişinin virüse sahip olup olmadığını artık görebiliyoruz. Ancak bunu görmemiz için yapmamız gereken şey bir kod almaktır ve bu koda bütün herkes e-devlet üzerinden, mesajla ya da Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden sahip olabilir. 

 

SMS yollayarak nasıl HES kodu alınır?

SMS yollayarak HES kodu’na ulaşmanın birkaç yolu vardır. Şu adımları takip ederek HES kodu alabilirsiniz:

Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanarak 2023 numarasına mesaj göndermemiz gerekir. Bu mesajı HES yazıp boşluk bıraktıktan sonra yine aralarında boşluk olacak şekilde T.C. Kimlik Numaramızı, T.C. Kimlik Seri Numaramızın son 4 hanesi ve paylaşım yapmak istediğimiz süreyi (gün sayısı olarak) girerek gönderebiliriz. Paylaşım yapmak istediğimiz süreye iyi karar vermemiz gerekir çünkü bu alacak olacağımız kodu sadece girdiğimiz süre boyunca kullanabiliriz.

Mavi Karta sahip olan ya da TC kimlik numarasının ilk 2 rakamı 97, 98, 99 olan kişiler; bu mesajı HES yazıp boşluk bıraktıktan sonra yine aralarında boşluk olacak şekilde T.C. Kimlik Numarası, doğum yılı ve paylaşım yapmak istediğiniz süreyi (gün sayısı olarak) girerek gönderebilirler.

TC kimlik ya da Yabancı Kimlik numarasının ilk 2 rakamı 97, 98, 99 olmayan kişiler Pasaport bilgilerini kullanarak HES kodu alabilirler. HES yazıp boşluk bıraktıktan sonra yine aralarında boşluk olacak şekilde uyruk, Pasaport seri numarası, doğum yılı ve soyadını yazarak bu mesajı iletebilirler.

 

E-devlet sistemi üzerinden HES kodu alma yöntemi nasıldır?

E-devlet sistemi yoluyla https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresine giderek HES kodunuza ulaşabilirsiniz.

 

Hayat Eve Sığar uygulamasına girerek nasıl HES kodu alabiliriz? 

Bluetooth açık olacak şekilde Hayat Eve Sığar uygulamasına girdikten sonra Karekodlarım’a tıklanır. Bu sekmede gerekli olan kategori, alan adı ve adres bilgileri eklenir. Bilgilerin eklenmesi ile karekod çıktısı alınabilir.

HES kodu almak için uygulama üzerinden HES kodu işlemlerine tıklanır. Daha sonra HES kodu oluştur’a tıklanır ve kod kullanım süresi de seçilerek HES kodu alınır. 

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden istediğimiz kadar HES kodu çıkartabiliriz. Paylaştığımız kodları, nereyle paylaştığımızı da görebilir ve dilediğimiz zaman iptal edebiliriz.



Son Güncelleme: 22.02.2021 16:41
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Anahtar Kelimeler:
Hes KoduSMSE-devletHayat Eve Sığar
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