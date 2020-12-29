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Kısa güzel ve anlamlı sözler 2021

Kısa güzel ve anlamları aşk sözleri son günlerde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Kullanıcılar 2021 kısa aşk sözlerini araştırıyor.

29 Aralık 2020 Salı 19:02
Kısa güzel ve anlamlı sözler 2021
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Özel günlerde veya içinden geldiğinde çiftler ilişkilerini taze tutmak, birbirlerine olan sevgi ve aşklarını göstermek için aşk ve sevgi dolu sözlerle duygularını aktarıyor. Özellikle yılbaşı gecesinin yaklaşması ve pandemi nedeniyle bazı çiftlerin birbirinden ayrı kalmasına neden oldu.

Bu süreçte çiftler birbirlerine olan duygularını güzel aşk sözlerini ifade etmek istiyor. Son günlerde en çok araştırılan soruların başında da kısa anlamlı aşk sözleri geliyor. İşte kısa anlamlı aşk sözleri;

Kanatlarım yok belki ama senin varlığının verdiği mutluluk ile göklerde uçuyorum.

Sen benim geceme ışık yayan yıldız gibisin. Seni gördüğüm an karanlıktan korkmuyor yüreğim.

Güneş doğsun diye dua ediyorum. Çünkü seni görmek için gündüze ihtiyacım var.

Sen aşktan korkuyorum diyorsun ya bende seni sevmekten korkuyordum ama bak şimdi senden vazgeçemeyenim.

Sana hayatım boyunca bir kez yalan söyledim. O da senin güzel olduğun. Sen güzel değil çok güzelsin.

Hayat sana mutsuzluk mu getiriyor o zaman âşık olun. Ben seni tanıdım, âşık oldum ve mutluluk ile tanıştım.

Aşk sadece gülümsemek değildir. Mutlu olacağını düşünüp, huzura erişmek değildir. Keder dediğinde bulaşır aşka ama aşk ne kadar güçlü ise bu kadar kolay dağıtılır keder rüzgârı.

Sen aşkın ne olduğunu bilmediğini söylüyorsun ya aşk sensin, dünya sensin, hayat sensin. Aşkı çok uzakta arama.

Ağlamak için sebeplerim var ama senin varlığın gülümsemek için ağır basıyor.

Sen benim geceme ışık yayan yıldız gibisin. Seni gördüğüm an karanlıktan korkmuyor yüreğim.

Şarkı söylememi talep ediyorsun. Ancak seni görünce lal olduğumu unutuyorsun.

Güneş doğsun diye dua ediyorum. Çünkü seni görmek için gündüze ihtiyacım var.

Bana seni ilk gördüğümde ne hissettiğimi soruyorsun ya o güne dair hatırladığım tek şey aklımı başımdan alan mucizevi gülüşün.

Sen aşktan korkuyorum diyorsun ya bende seni sevmekten korkuyordum ama bak şimdi senden vazgeçemeyenim.

Sana anlatmak istediğim birçok şey var. Ama anlatmak istediklerimi bir kelime ile ifade etmemi istersen o kelime sadece aşk olurdu.

Bir gün hayatınıza biri girer ve o an hiç mutlu olmadığınız kadar mutlu olduğunuzu hissedersiniz. İşte bunun adı aşk. Ben seni gördüğüm o an mutluluğun ne anlama geldiğini öğrendim.

Sen yıldızlara bakmayı seviyorsun bende sana. Çünkü sen benim karanlığımı aydınlatan en güçlü ışık kaynağısın.

Sana hayatım boyunca bir kez yalan söyledim. O da senin güzel olduğun. Sen güzel değil çok güzelsin.

Hayatımda iki şey istiyorum bir seni birde senin gibi gülümseyeni.

Hayat sana mutsuzluk mu getiriyor o zaman âşık olun. Ben seni tanıdım, âşık oldum ve mutluluk ile tanıştım.

Gökyüzünde birçok yıldız var ama gözüne sadece bir tanesi güzel gelir. Aşk ta bunun gibidir. Çevrende birçok insan vardır ama sen sadece bir tanesine âşık olursun.



Son Güncelleme: 29.12.2020 19:02
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Anahtar Kelimeler:
AşkSözMesajAnlam
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