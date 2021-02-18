Kısa çalışma sürecinde SGK primleri ödenir mi?

Kısa çalışma sürecinde SGK priminin ödenip ödenmeyeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Pandemi sürecinde işverenler faaliyet durdurma veya kısa çalışma konularında zorunlulukları yerine getirirken kısa çalışma programına geçen işverenlerin SGK primleri ödeme durumları araştırılıyor. Kısa çalışma ödeneğinin verilmeye devam etmesi ile birlikte en merak edilen soru ise kısa çalışmada SGK primi ödenip ödenmeyeceği oldu.

Kısa çalışma ödeneğinde SGK primi ödenir mi?

Sigortalıların prim ödemesi yapıp yapmayacağı merak edilirken yapılan açıklamalarda bu süre zarfında sigorta primi ve maaş ödemesi yapılmayacağı belirtildi. Ay içerisinde belirli dönem çalışanların durumları farklı olarak aktarılırken ayın tamamı için ödenen eksik gün bildirimleri SGK ile paylaşılacak. Kısa çalışma ödeneği süresince çalışanların sadece genel sağlık sigortaları İŞKUR tarafından ödenecek. Diğer ödemelerden olan emeklilik prim ve kısa vade primleri ödemeleri yapılmayacak.

İşverenler ise bu süre kapsamında kısa çalışma ödeneği bulunan personellerini 18- Kısa Çalışma Ödeneği koduyla, kısa çalışma ödeneği dışında eksik çalışma durumlarında ise 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler kodları ile SGK’ya bildirecek.

Kısa çalışma ödeneği başlatma tarihi nedir?

İşverenler tarafından İŞKUR’a gönderilen listelerde ödeneklerin başlama tarihleri istenmektedir. Belirtilen bu tarih personelin kısa çalışma ödeneğine geçtiği tarihtir. Kısaca işverenin çalışma faaliyetlerini durdurduğu veya ara verdiği tarih anlamına gelmektedir.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?

Kısa çalışma ödeneği iban tanımlama nasıl yapılır?

Kısa çalışma ödenekleri her ayın 5’inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır. Ödenek almaya hak kazananlar işveren listeleri ile bildirilmelidir. Hesap bildirimi yapmayan kişilerin kısa çalışma ödenekleri ise PTT’ye yatırılacaktır.

Kısa çalışma ödeneği için iban tanımlama işlemleri işverenler tarafından İŞKUR sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Kısa çalışma ödeneği sorgulamaları nasıl yapılır?

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanan kişilerin listeleri İŞKUR sistemi üzerinden işverenlere ulaştırılmaktadır. Çalışanlarda aynı şekilde kısa çalışma ödeneği sorgulamalarını e-Devlet veya İŞKUR siteleri üzerinden yapabilirler. Sorgulama işlemi yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi yeterli olacaktır.

Kısa çalışma ödeneği hesaplamaları nasıl yapılır?

Kısa çalışma ödeneği hesaplamaları çalışan kişinin brüt maaşına göre yapılmaktadır. Ödenecek tutarın kısa çalışma ödeneği başlangıç tarihine göre 12 aylık brüt miktarının %60’ı olarak verilmektedir. En yüksek ödeme ise asgari ücretin %150 oranındadır.

Kısa çalışma ödeneği emekliliği etkiler mi?

Kısa çalışma ödeneğinde SGK prim günü ödemesi yapılmadığı için emeklilik sürecini etkiler. Ancak yapılan yeni düzenlemeler ile bu sorunlar ortadan kaldırılarak kısa çalışma ödeneğinin prim gününe yansımayacağı ve emekli adayların bu süreler için borçlanamayacağı açıklandı. Açıklamalar sonrasında kısa çalışma ödeneğinin emekliliğe tek etkisi prim günlerinin emeklilik kapsamına alınmıyor olması.

Kısa çalışma ödeneği alan işçi çalıştırılabilir mi?

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanan sigortalı çalışanlar işverenin İŞKUR’a bildirdiği gün kadar çalışabilmektedir. İŞKUR’a 30 gün olarak çalışacağı bildirilen kişiler en fazla 30 gün olarak çalışabilir.

İşçi kısa çalışma ödeneğini kabul etmezse ne olur?

İşyeri kısa çalışma dönemine geçtiyse işçi bu duruma uymak zorundadır. Kısa çalışma ödeneği ve durumlarını kabul etmeyen işçilerin çalıştırılması da yasaktır. Kısa çalışma ödeneğini reddeden işçiler için yapılan tavsiye ise çalışanın işten ayrılması durumudur.