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Kısa çalışma ödeneği neden 0 yazıyor? KÇÖ neden sıfır gözüküyor?

Pandemiden dolayı, işsiz kalan vatandaşlara ve evden çalışan kişilere, kısa çalışma ödeneği yatmaktadır. Bazı vatandaşlar, kısa çalışma ödeneğini sorguladıklarında ödeneğin 0 TL yazdığı şikayetinde bulunmaktadır. Kısa çalışma ödeneği neden 0 gözüküyor? Bu haberimizde kısa çalışma ödeneğiyle ilgili gelen şikayetin cevabını sizler için derledik. İşte kısa çalışma ödeneğinin 0 yazma sebebi...

14 Mayıs 2021 Cuma 13:51
Kısa çalışma ödeneği neden 0 yazıyor? KÇÖ neden sıfır gözüküyor?
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Pandemiden dolayı işsiz kalan ve evde çalışan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla nakdi destek ödemeleri yapılmaktadır. Fakat son günlerde birçok kişinin e-Devletinde kısa çalışma ödeneğinin 0 yazdığı bildirilmektedir. Kısa çalışma ödeneği neden sıfır yazıyor?

Kısa Çalışma ödeneğinin 0 TL yazması

Kısa çalışma ödeneğinin 0 yazma sebebinin geçici bir sorun olduğu ve yakın zamanda düzeleceği bildirildi. Bu sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmemektedir. Kısa çalışma ödeneği 0 yazanlar, bu sorunun düzelmesini beklemesi gerekmektedir. sistemsel entagrasyonda sıkıntı olduğundan dolayı bazı vatandaşlarda bu sorun ortaya çıkmaktadır.


Son Güncelleme: 14.05.2021 13:51
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