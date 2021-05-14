Kısa çalışma ödeneği neden 0 yazıyor? KÇÖ neden sıfır gözüküyor?

Pandemiden dolayı işsiz kalan ve evde çalışan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla nakdi destek ödemeleri yapılmaktadır. Fakat son günlerde birçok kişinin e-Devletinde kısa çalışma ödeneğinin 0 yazdığı bildirilmektedir. Kısa çalışma ödeneği neden sıfır yazıyor?

Kısa Çalışma ödeneğinin 0 TL yazması

Kısa çalışma ödeneğinin 0 yazma sebebinin geçici bir sorun olduğu ve yakın zamanda düzeleceği bildirildi. Bu sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmemektedir. Kısa çalışma ödeneği 0 yazanlar, bu sorunun düzelmesini beklemesi gerekmektedir. sistemsel entagrasyonda sıkıntı olduğundan dolayı bazı vatandaşlarda bu sorun ortaya çıkmaktadır.