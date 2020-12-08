Kış lastiği uygulamasına geçildi

Soğuk havaların artmasıyla birlikte bazı illerde yılın ilk karı görüldü. Kar yağışı ve buzlanmanın artmasıyla birlikte sürücülerin dikkat etmesi istendi. Araç sahipleri en iyi kış lastiklerini ve kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Kış lastiği takma uygulaması 1 Aralık tarihinden itibaren başlayacak ve 1 Nisan 2021 yılına kadar devam edecek. Şahsi araçlarda kış lastiği uygulamasına uyulmaması halinde sürücülere 776 TL parası uygulanacak. Ancak bu ceza 2021 yılında yapılacak değerlendirme sonucu güncellenecek.