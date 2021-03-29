Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?

Soğuk havaların etkili olduğu kış döneminde sürücülerin trafikte kış lastiği kullanması zorunludur. 1 Aralık 2020 tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması Nisan ayına az bir süre kala ne zaman sona erecek merak ediliyor.

Kış lastiği uygulaması kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Ülkemizde 1 Aralık 2020 tarihinde başlayan kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek.

Kış lastiği uygulaması hangi araçlar için zorunlu?

Ancak havaların geç ısınması ve soğuk havaların etkisini sürdürdüğü bölgelerde sürücülerin zorunlu olmasa dahi, kış lastikleriyle bir süre daha trafikte yer alması önemlidir. Kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere 2021 yılında 835 TL ceza verildi. Söz konusu ceza 15 gün içinde ödendiği takdirde ise %25 oranda indirim yapılıyor ve 626,75 TL olarak ödenebiliyor.

Kış lastiği uygulaması yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların yanı sıra özel yani hususi araçlarda da zorunludur. Söz konusu zorunlulukla birlikte araçlarında gerekli güvenli alan kişilerin yolda kalıp trafiği aksatmasının önüne geçilmektedir.