Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2021

Hava sıcaklıklarında düşüşle birlikte birçok sürücü kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Şehirler arası yük ile yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar ile taksilerde zorunlu olan kış lastiği uygulaması 2021 senesi için belirlenmiş olan tarihte uygulanmaya başlayacak.

Kış lastiği ne zaman takılmalı?

Kış lastiği uygulaması, kötü hava şartlarından dolayı meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla yapılan bir uygulamadır. Kış lastiği uygulaması her sene 1 Aralık tarihinde başladığı için bu sene de bu tarihte başlayack. Trafikteki araç kontrolleri, Bakanlık tarafından görevlendirilen personeller, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı sınır kapısı birimleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Belediye'nin denetim birimlerince yapılacak.

7 derecenin altında olan sıcaklarda, karlı, ıslak ve çamurlu yerlerde yaz lastiklerine kıyasla kış lastikleri daha iyi yol tutmakta ve dah güvenli bir yolculuk sağlamakta. Bundan dolayı eşya ile yolcu taşımada kullanılmakta olan ticari araçlar her sene 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanıyor.

Kış lastiği kullanımı hangi araçlarda zorunlu?

Resmi Gazete'de kış lastiğiyle ilgili verilen bilgiler doğrultusunda;

- Kamyon

- Tanker

- Çekici

- Otobüs türündeli araçların tahrikli dingilleri üstündeki bütün lastikler,

- Minibüs

- Otomobil

- Kamyonet türündeki araçların bütün lastikleri

- Aynı zamanda seyir sırasında değişmesi gereken lastiklerin yerine takılması gereken yedek lastiklerin de kış lastiği olması zorunluluğuyla 1 Aralık tarihi itibari ile bu listedeki araçların tümünde kış lastiği takılması mecburidir.

Ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu mu?

Yük ile yolcu taşımacılığında kullanılan araçların haricinde hususi ile şahsi araçlarda kış lastiği kulanılması zorunlu değil. Fakat ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunludur. Şahsi araç kullananlarsa can ile mal güvenliğinden dolayı seyahetleri sırasında kış koşullarında bütün araçlarında kış lastiğini kullanmalılar. Yapılan bu kış lastiği uygulamasıyla kış şartlarına göre önlemini almamış olan, kış lastiğini kullanmayan araçların yolu kapatması ve vatandaşın mağdur olmasının önüne geçilmelidir.