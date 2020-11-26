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Kış lastiği takmayanlara ne kadar ceza kesilir? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği uygulaması tarihleri tarihleri

Her yıl kış mevsimiyle birlikte Kış lastiği takmayanlara ne kadar ceza kesilir, Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve Kış lastiği uygulaması tarihlerini araştırıyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 15:15
Kış lastiği takmayanlara ne kadar ceza kesilir? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği uygulaması tarihleri tarihleri
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Soğuk hava etkisini giderek artırıyor. Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte bazı bölgelerde kar yağışı görüldü. Sürücüler kış mevsimiyle birlikte kış lastiği uygulamasına geçmeye başladı.


Ülkemizde 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren kış lastiği uygulamasına resmen geçilecek. Öte yandan uygulama 1 Nisan 2021 tarihine dek sürecek. Kış lastiği uygulamasıyla zorlu hava koşullarında sürücülerin zarar görmemesi sağlanacak.

Kış lastiği uygulamasının resmen başlamasının ardından uygulamaya uymayan araç sürücülerine 766 TL idari para cezası verilecek. Öte yandan söz konusu cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25’lik bir indirim yapılarak 574,50 TL olarak ödenmesine fırsat verilecek. Para cezasının yanı sıra sürücülere 10 puan ceza verilecek.



Son Güncelleme: 26.11.2020 15:15
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Anahtar Kelimeler:
LastikKarKış
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