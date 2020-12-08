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Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Uygulama ne zaman bitecek?

Kış lastiği uygulamasının başlaması ardından hangi araçların uygulamaya uyması gerektiği, kış lastiği takmamanın cezası ve uygulamanın ne zaman sona ereceği belli oldu.

08 Aralık 2020 Salı 15:57
Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Uygulama ne zaman bitecek?
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Havaların soğumasıyla birlikte kış lastiği uygulamasına geçilmesine sayılı günler kaldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın açıkladığı tarihler içinde kış lastiği kullanmayan araçların trafiğe çıkmalarının tespiti halinde idari para cezası uygulanacak. 

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Şehir içi ve şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araçların 1 Aralık 2020- 1 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği takma zorunluluğu olacak. Uygulamaya uymayan araçlara 776 TL ceza verilecek. Otobüs, tanker, kamyon, minibüs ve ticari otomobillerin bütün lastikleri ve yedek lastikleri kış lastiği olmak zorundadır. Şahsa ait ticari olmayan araçlar için uygulama zorunlu olmamakla beraber yine de vatandaşların kendi mal ve can güvenlikleri için kış lastiklerini takmalarını faydalı olur.



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:57
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Anahtar Kelimeler:
Kış LastiğiZorunlu1 Aralık 2020
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