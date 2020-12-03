Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

Aralık ayının gelmesiyle beraber kış lastiği takmak da zorunlu hale geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık tarihinde başlayan uygulama, 1 Nisan 2021 tarihine kadar sürecek. Sürücüler, zorlu hava koşullarında sıkıntı çekmemeleri için zorunlu hale getirilen uygulama, birçok kazayı da önlüyor. Araştırmalara göre kış lastiği takan araçlarla, kış lastiği takmayan araçların karıştığı kaza sayıları arasında belirgin bir fark var. Sürücünün hem can hem de mal güvenliği için zorunlu hale getirilen bu uygulama kış ayı boyunca uygulanmaya devam edecek.

Şehiriçi veya şehirlerarası yolculuğa çıkan tüm araçların kış lastiği takması zorunludur. Aracın üzerinde bulunan tüm lastikler kış lastiği olmalıdır. Ayrıca stepne adı verilen yedek lastik de kış lastiği olmalıdır. 1 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında bu uygulamaya uymayan sürücüler idari para cezasına çarptırılacak. Peki, bu ceza ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NEDİR?

1 Aralık 2020 tarihi ile 1 Nisan 2021 tarihi arasında kış lastiği takmak zorunludur. Kış lastiği uygulamasına uymayan sürücüler, 776 lira para cezasına çarptırılacaklardır. Yeni yıla girmemiz itibariyle bu fiyat güncellenecektir. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yüzde 9,11 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı ile yeni fiyat belirlenecektir.