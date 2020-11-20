Kış lastiği hangi araçlara zorunlu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

Türkiye genelinde soğuk havaların kendini göstermesi ve kar ve yağmur yağışlarının başlaması ile birlikte araç sürücüleri kış lastiği kullanımına ilişkin araştırmalar yapmaya başladılar.

Kış lastiği kullanmak zorunlu mudur?

Kış lastiği zorunlu olan araçlar

Kış lastiği kullanımı bazı araçların kullanıcıları tarafından zorunludur. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyanlar için zorunlu kış lastiği kullanımı 1 Aralık 2020 tarihinde başlamaktadır. Bu kapsamdaki araçların en geç belirtilen tarihten itibaren kış lastiklerine geçiş yapması gerekmektedir. Bu araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan 2021 ‘de sona ermektedir.

Zorunluluk bulunan araçlarda şafta bağlı olup çekiş gücü sağlayan dingil üzerinde yer alam tüm lastiklerin kış lastiği olması gerekmektedir. Seyir sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle değiştirilen lastiklerin de yine kış lastiği olması gerekmektedir. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs gibi araçlar için kış lastiği zorunluluğu bulunmaktadır.

Kış lastiği kullanımın önemi

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu bünyesinde oluşturulan kış lastiği kullanımı zorunluluğu ile birlikte, olumsuz hava koşullarında gerek toplu ulaşımı tercih eden insanların, gerekse büyük ticari araçların yapabileceği kazalar nedeniyle olumsuzluk yaşayabilecek insanların güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 7 derecenin altındaki havalarda yaz lastiklerini yol tutuş işlevini yitirmekte, büyük can ve mal kayıplarını ortaya çıkaran kazalara neden olabilmektedir.