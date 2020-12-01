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Kış lastiği cezası ne kadardır? Kış lastiği takmak kimlere zorunlu?

Kış lastiği uygulaması bu geceden itibaren başlayacak. Sürücüler kış lastiği cezası ne kadardır, kış lastiği takmak kimlere zorunlu sorularını araştırıyor.

01 Aralık 2020 Salı 22:28
Kış lastiği cezası ne kadardır? Kış lastiği takmak kimlere zorunlu?
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Havaların soğumasıyla birlikte trafikte sürücülerin güvenliği artırmak adına kış lastiği uygulamasına geçiliyor. Kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere idari para cezası uygulanıyor.

Kış lastiği uygulaması zorunlu mu?

Soğuk havaların artması sonucu yollardaki kar ve buzlanmanın etkisiyle oluşabilecek kazaların önlenmesi adına kış lastiği uygulaması zorunlu tutuluyor. Her yıl belirlenen tarihlerde kış lastiği uygulamasına geçiliyor.

Bu yıl ise kış lastiği uygulaması bu gece başlayacak. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasına uyulmaması halinde sürücülere 776 TL para cezası verilecek. Bu gece başlayacak olan uygulama 1 Nisan 2021 tarihine dek sürecek.

Şehir giriş ve çıkışlarında kış lastiği uygulaması denetimleri yapılacak. Ayrıca araçlardaki yansıtıcı malzeme, takograf, ışık donanımı kurallara aykırı donanımlar için de kontroller yapılacak.

Otobüslerde ise mevsimsel olarak kış lastiği uygulaması denetimleri yapılırken bunun yanı sıra çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek.

Kış lastiği takmayan sürücülere 1 Aralık tarihinde itibaren yapılan denetimler sonucu 776 TL ceza kesilecek.

Kış lastiği kimlere zorunlu?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kış lastiği uygulaması Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türündeki araçlarda tüm lastiklerde, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların da tüm lastiklerinde ve değiştirilmek için bulunan lastiklerde de zorunludur.

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 22:28
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Anahtar Kelimeler:
Kış LastiğiOtomobil
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