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Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli? 2020 En ucuz kış lastiği fiyatları

Kış lastiği uygulamasına geçilmesine az bir süre kaldı. Araç sahipleri kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli ve 2020 en ucuz kış lastiği fiyatlarını araştırmaya başladı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 15:03
Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli? 2020 En ucuz kış lastiği fiyatları
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Soğuk havaların etkisini arttırmasıyla birlikte kar lastiği uygulamasına geçilmeye başladı. Resmi olarak 1 Aralık tarihinde başlanacak olan kış lastiği uygulaması öncesi araç sahipleri en uygun ve ideal kış lastiklerini araştırmaya başladı.

Kış lastiği seçerken bilinmesi gereken kritik noktalar vardır. Bu noktalara dikkat ederek kış lastiğinin alınması gerekmektedir. Bilindiği gibi kış aylarında trafik kazalarının oranı artar. Bu durumun nedeni soğuk hava koşulları ve yolların sürüşe engel teşkil etmesidir. İşte en çok tercih edilen kış lastikleri listesi;

15 inç lastikler

Semperit 185/65/15

312.8 lira

Laufenn 195/65/15

314.5 lira

Milestone 195/65/15

318.1 lira

Nokian 185/65/15

337.5 lira

Riken 185/60/15

349.2 lira

Petlas 195/60/15

391 lira

Goodyear 195/60/15

432.8 lira

Continental 195/65/15

437.3 lira

Pirelli 185/60/15

438.8 lira

Lassa 205/65/15

451 lira

Michelin 185/65/15


621 lira

16 inçler

Milestone 205/60/16

386.3 lira

Riken 195/60/16

420.4 lira

Semperit 205/60/16

437 lira

Petlas 205/60/16

450 lira

Kormoran 205/65/16

462.6 lira

Lassa 205/60/16

497 lira

Roadstone 195/60/16

527.1 lira

Barum 205/60/16

550 lira

Nokian 195/60/16

597 lira

Pirelli 205/65/16

623 lira

Goodyear 205/60/16

702 lira

Michelin 205/60/16

868.9 lira



Son Güncelleme: 28.11.2020 15:03
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Anahtar Kelimeler:
LastikKışAraba
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