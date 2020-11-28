Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli? 2020 En ucuz kış lastiği fiyatları

Soğuk havaların etkisini arttırmasıyla birlikte kar lastiği uygulamasına geçilmeye başladı. Resmi olarak 1 Aralık tarihinde başlanacak olan kış lastiği uygulaması öncesi araç sahipleri en uygun ve ideal kış lastiklerini araştırmaya başladı.
Kış lastiği seçerken bilinmesi gereken kritik noktalar vardır. Bu noktalara dikkat ederek kış lastiğinin alınması gerekmektedir. Bilindiği gibi kış aylarında trafik kazalarının oranı artar. Bu durumun nedeni soğuk hava koşulları ve yolların sürüşe engel teşkil etmesidir. İşte en çok tercih edilen kış lastikleri listesi;
15 inç lastikler
Semperit 185/65/15
312.8 lira
Laufenn 195/65/15
314.5 lira
Milestone 195/65/15
318.1 lira
Nokian 185/65/15
337.5 lira
Riken 185/60/15
349.2 lira
Petlas 195/60/15
391 lira
Goodyear 195/60/15
432.8 lira
Continental 195/65/15
437.3 lira
Pirelli 185/60/15
438.8 lira
Lassa 205/65/15
451 lira
Michelin 185/65/15
16 inçler
Milestone 205/60/16
386.3 lira
Riken 195/60/16
420.4 lira
Semperit 205/60/16
437 lira
Petlas 205/60/16
450 lira
Kormoran 205/65/16
462.6 lira
Lassa 205/60/16
497 lira
Roadstone 195/60/16
527.1 lira
Barum 205/60/16
550 lira
Nokian 195/60/16
597 lira
Pirelli 205/65/16
623 lira
Goodyear 205/60/16
702 lira
Michelin 205/60/16
868.9 lira