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Kış geri geldi! Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda mart ayında yağan kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Tipi halinde yoğun bir şekilde yağan kar yağışı ve sis ulaşımı zorlaştırırken olumsuz bir şekilde etkiliyor.

26 Mart 2021 Cuma 21:54
Kış geri geldi! Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
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Bahar’ın gelmesi beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının hemen ardından Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili bir şekilde başladı. 

Yoğun bir şekilde kullanılan ve Türkiye’nin en önemli geçiş güzergâhlarından olan Bolu Dağı’nda tipi halinde etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşatırken ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Sis en çok Düzce’nin Kaynaşlı, Bakacak ve Karanlıkdere bölgelerini etkilerken bu bölgelerde etkili olan sis nedeni ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafiğin aksamaması için ekipler 6 araçlık bir ekip ile sürekli karları kürüyerek ve tuzlayarak yolların açık olmasını sağlarken yoğun bir şekilde yağan kar nedeni ile ağır tonajlı araçlar kontrollü olarak dağa gönderildi. 

Öte yandan yağan kar nedeniyle bölgede kar kalınlığı ise yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Trafikse seyir halinde olan araçlar kontrollü bir şekilde yollarına devam ederken ekiplerin çalışmalarıyla trafikte aksaklık meydana gelmedi.



Son Güncelleme: 26.03.2021 21:54
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBolu DağıKar Yağışı
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