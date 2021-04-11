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Kış geri geldi! Ankara, Adana, Niğde Otoyolları trafiğe kapandı

Şiddetli tipi ve kar yağışının başladığı bölgelerde Adana ve Niğde Otoyolu'nda yoğun kar sebebiyle kayan ve arıza yapan araçlar yolların çift yönlü trafiğe kapanmasına sebep oldu. Adana - Ankara Otoyolu Tekir - Pozantı arasında yoğun kar yağışı nedeniyle yol, çift taraflı olarak trafiğe kapandı.

11 Nisan 2021 Pazar 18:59
Kış geri geldi! Ankara, Adana, Niğde Otoyolları trafiğe kapandı
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Edinilen bilgilere göre Adana-Ankara Otoyolu Akçatekir mevkiinde yaşanan şiddetli tipi ve kar yağışı sebebiyle bazı araçların arızalanması ve bazılarının kaymasıyla yol trafiğe kapandı. Yaşanan şiddetli tipi araçların ilerlemesi açısından zorluk çıkarırken yağan kar yağışının azalması ile trafiğin normal seyrine döneceği bildirildi.

Öte yandan bölgede etkili kar yağışı ile Adana ve Niğde kesimlerinde kayan ve arıza yapan araçlar yolun çift yönlü kapanmasına neden oldu. Buzlanma sebebiyle çok sayıda araç kayarak kazaya sebep oldu. Yoğun buzlanma olan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları son sürat devam ediyor.

Akçatekir sınırında buzlanma nedeniyle bölgede mahsur kalan vatandaşların olduğu bilgisi ilgili birimlere gelince polis,Jandarma veAFAD ekipleri mahsur kalanların kurtarılması için harekete geçerek bölgeye intikal ettikleri bilgisi edinildi.




Son Güncelleme: 11.04.2021 18:59
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Anahtar Kelimeler:
NiğdeOtoyolAnkaraKar Yağışı
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