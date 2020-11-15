Kış aylarında tasarruf sağlayan ısınmanın yolları 2020

Kış Aylarında Isınma Maliyetini Azaltma

Her ev için, kışın ısıtma maliyetlerini düşürmek çok önemlidir. Küresel ısınma nedeniyle kış çok daha soğuk olduğundan ısınmanın maliyeti artacaktır. Özellikle kar yağışı sıklığının yüksek olduğu bölgelerde, artan ısınma faturaların artmasına neden oldu. Ayrıca kışın elektrik veya doğalgazdaki artış tüketicilerin kaybına olmaktadır. Bu nedenle bazı önlemler alarak kışın ısıtma maliyetlerini düşürebilirsiniz.

Alınacak ilk önlem binanın yalıtımıdır. Özellikle Türkiye'de birçok eski binada etkin bir yalıtım sistemi bulunmadığından soğuk havalar evin içerisinde daha da etkili oluyor. Bir binayı yalıtmanın temel amacı, dış ve iç ortam arasındaki sıcaklık farkının birbirini etkilememesini sağlamaktır. Yani ısı yalıtım malzemeleri kullanılması nedeniyle dış soğuk hava ısı yalıtım malzemeleri ile bloke edilir. Aynı zamanda iç sıcak hava dışarı atılamadığı için kapalı alanda tutarak daha verimli ısıtma sağlayabilir. İzolasyon, özellikle uzun vadede yakıt maliyetlerini düşürmede büyük bir avantaja sahiptir, bu alandaki maliyetleri ortadan kaldırmanın ilk yoludur.

Oda Sıcaklığını Kontrol Altında Tutun

Isıtma maliyetlerini düşürmek için konut içindeki sıcaklığı kontrollü bir aralıkta tutmak özellikle önemlidir. Doğalgaz kullanan evlerde kombi belirtilen sıcaklık ayarına duyarlı olduğu için ortamdaki 1 derecelik bir sıcaklık değişimini dahi rahatlıkla algılayabilir ve çalışmaya devam edebilirler. Bu nedenle pencere açılması veya bir yerden su sızması kazanın daha sık çalışmasına ve daha fazla doğalgaz tüketmesine neden olacaktır. Bu nedenle gerekmedikçe evde pencere açılmamasına özen gösterilmelidir.

Ayrıca petek önü açılmalıdır. Peteğin önündeki eşyalar veya aletler (koltuklar gibi) ısının odaya eşit olarak yayılmasını engeller, bu nedenle odanın sıcaklığının artırılması gerekebilir. Ayrıca perdeler petek ile kapatılırsa ısının rahatça odaya yayılmasını da engelleyebilirler. Peteğin içindeki ısıyı iyi dağıtmak için her kıştan önce peteğin bakımını yapmak gerekir. Peteklerde bulunan havayı alınması daha iyi ısı oluşumuna neden olacaktır.

Bu Yöntemler Tasarruf Sağlıyor

Isıdan etkin bir şekilde tasarruf etmek için, kapalı odalar, hatta bu odaların peteğinin en düşük sıcaklıkta olması bile, gerçek kullanım alanında daha iyi ısıtma sağlayacak ve doğalgaz maliyetlerini azaltacaktır. Dikkate alınması gereken bir diğer konu da evde kimse yokken kombinin kapatılmaması gerektiğidir. Kombi kapatılırsa, yeniden ısıtma için gaz tüketimi büyük ölçüde artacak ve aynı zamanda geç ısıtma nedeniyle ek maliyetler oluşacaktır. Bu nedenle evde olmadığı günlerde bile kombi en düşük ayarda kalsa bile ısıtma maliyetleri azalacaktır.

Aynı zamanda kombinin gece kapatmak yerine en düşük ayarda çalıştırmak, ısı kaybını önlemek için önlemler almak ve pencere kenarları gibi alanlarda ek yalıtım kullanmakta fayda vardır. Isı yalıtımına katkı sağlayan kaplamalar arasından mimari iç cephe kaplamalarının seçilmesi, ısının duvarlara çarparak duvarlara yayılmasına ve daha verimli ısıtma olanakları yaratılmasına neden olacaktır.