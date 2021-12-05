Kış aylarında evde çiçek bakımı ve önerileri

Kiminin kokusu cezbeder insanları, kiminin ise görüntüsü. Çoğu insan tarafından senilen çiçekler balkonları, odaları ve evlerin birçok bölümünü süslemektedir. Her şeyde olduğu gibi çiçeklerde özel bir bakım istemektedir. Yaz, kış bakım isteyen çiçekleriniz için dört dörtlük çiçek masası ya da sehpa veya onlar için iyi olduğunu düşündüğünüz yerler belirlesenizde çiçekleriniz her zaman sizinle aynı fikirde olamayabilir. Her çiçeğin kendine göre özel istek ve ihtiyaçlarının olduğunu unutmayın!
Çiçekleriniz için doğru konumu seçmek çok önemlidir. Bunun için çiçeklerinizin türü hakkında detaylıca araştırma yapmanızı tavsiye ederiz. Yaptığınız araştırma size, çiçeğiniz için hangi ışığın ve güneş açısının doğru olduğunu, aynı zamanda en iyi yetiştirme şartları hakkında da ipuçları verecektir. Önek vermek gerekirse, orkideler direkt güneş ışığına maruz kalmaktan kesinlikle hoşlanmazlar. Fakat gün ışığının boş olduğu yerlerde bulunmayı seveler. Başka nir önek verme gerekirse ateş çiçeği, isminden de anlaşılacağı üzere güneşi çok ve sıcağa dayanıklı bir çiçektir. Fakat direkt güneş ışığı almadığı bir yerde birkaç güne solarak harap olur.
Kuzey yarımkürede bulunan evlerin güneye bakan pencereleri en fazla güneş ışığını alan cephedir. Kuzeye bakan pencere cephesi ise en çok gölge olan yerdir. Doğu ve batı yönüne bakan cepheler ise ortalama düzeyde günışığı ve gölgenin sağladığını söylemek mümkün olabilir.
Çiçekli bitkilerde gün içinde 12 ila 14 saat gün ışığı almak yeterli olurken; kalın yapraklı ve yeşil bitkilerin gün ışığında en az 16 saat kadar kalmaları tavsiye edilmektedir.
Sulama periyotları ayarlayın
Söz konusu çiçek bakımı olduğunda yanlış sulama, çiçeklerin ölümüne yol açan bir numaralı sebeptir. Yetersiz ya da olması gerekenden fazla su alımı yapan çiçekler, ihtiyaç duydukları nem ve hidrasyon oranlarına ulaşamadan can vermektedir. Bu yüzden evde bakmak istediğiniz çiçek türüne göre sulama alışkanlıklarını edinmesi ve rutine oturtmanız gerekiyor.
Sulama konusunda özel bir bakıma ihtiyaç duymayan salon çiçekleri için toprağının her zaman nemli bulundurmakta fayda var. Evde çiçek bakımının ipuçlarından biriside toprağın hafif nemli ama asla su içinde yüzmeyen bir topraktır. Eğer toprağın yüzeyinde minik küf parçaları oluştuğunu görürseniz bu saksının dibinde fazlalık su vardır demektir. Durağan su çiçeklerin ölümüne yol açabileceğinden bir an önce saksıyı fazlalıklardan arındırmanız gerekmektedir. Bir diğer yandan toprağın kurumasına ve sertleşmesine izin verirseniz bu durumda çiçeğinizin ölümüne neden olur.
Her çiçek türünün ayrı bir sulama düzeni olduğunu ve belli bir rutine oturtulması gerektiğini söylemiştik. Etli yapraklı ve kaktüs ailesine mensup bitkiler için haftada bir sulama yeterli olurken; kolumniya gibi bol filizli ve bol yapraklı bitkiler günlük olarak su alımına ihtiyaç duyarlar. Havaların kuru olduğu zamanlarda çiçekleriniz için hava nemlendiricisi kullanabilirsiniz. Bunun dışında ise çiçeklerinizin yapraklarına sprey şişesiyle su sıkarak gereğinden fazla su vermeden çiçeklerinizi nemlendirerek rahatlatabilirsiniz.
Çiçeklerin dallarını ve yapraklarını temiz tutma
Çiçeklerinizin sağlıklı bir şekilde büyümesini istiyorsanız, bakım rutinlerine temizliği de eklemenizde fayda var. Çiçeklerinizin yapraklarında ya da filizlerinde ve dallarında biriken kir ve toz yüzünden hastalıklı ve soluk görülebilir. Tabii çiçeklerinizin bu görüntüye sahip olması daha büyük sağlık sorunlarına da neden olabilmektedir. Bunları önlemek için onlara organik sabunlu ılık suya batırılmış hafif nemli bir bezle çiçeklerinizin yapraklarını temizlemeniz büyük bir öneme sahiptir. Eğer bunu yaptığınız halde hala o tozlu ve soluk görüntü geçmiyorsa çiçeğinizin konumunu değiştirmenizde fayda var.
Gerekirse suni gübre kullanabilirsiniz
Çiçeğinizin türüne ve familyasına göre değişen güre çeşitlerini kullanmadan önce bilen birine danışmanız ve kapsamlı bir araştırma yapmanız en iyisi olacaktır. Çiçeğinizin daha sağlıklı ve canlı bir görünüme ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.
Saksı seçimini doğru yapın
Çiçeğiniz için doğru saksıyı seçmek, çiçek bakımı için önemli faktörlerden birisidir. Plastik, cam ve metal gibi ürünlerden yapılan saksılar, kil ya da seramikten yapılanların aksine daha az su çekmektedir. Bunun yanı sıra kullanacağınız saksının dibinde birkaç tane delik olmasına da özen göstermelisiniz. Eğer altında delikleri olmayan bir saksı kullanmayı tercih ediyorsanız dikkatli olmanız gerekmektedir. Zamanla saksının dibinde biriken suyun çiçeğinizi öldürebileceğini de unutmayın.
Çiçeklerinizin yerlerini sürekli değiştirmekten kaçının
Genellikle ev bitkileri, bulundukları koşullara zor adapte olurlar. Bu nedenle çiçeklerinizin yerlerini sık sık değiştirmeniz onlar için onlar için iyi olmayabilir. Karanlık bir bölgeden bol ışık alan yere taşınana bir bitki bu durumdan bir hayli kötü etkilenebilir. Bu geçişi tek seferde yapmak yerine küçük zaman aralıklarıyla yapmaya başlayın. Çiçeğiniz bu değişime alışana kadar her gün biraz daha arttırarak ilerleyin.
Çiçeklerinizi düzenli olarak budayın
Bazı çiçekler düzenli aralıklarla budanmadıkları için ömürleri giderek kısalmaktadır. Bu yüzden bitkilerinizi ölü dallardan arındırmak yani budamak ömürlerini uzatmada onlara yardımcı olmaktadır.
Tabi ki budama işlemine hemen başlamamalısınız. Öncelikle çiçeğiniz için en doğru budama işleminin nasıl olduğunu öğrenmelisiniz. Hangi sıklıkla budama işlemine tabi tutulması gerektiğini araştırmanızda fayda var. İhtiyaçlarına yönelik budama işlemi yapılmayan bir bitki kontrolsüz bir büyüme gösterebilirken öte yandan kökleri fazlasıyla uzayarak bulunduğu saksıya sığmayabilir ve sağlığı tehlikeye girebilir. Aynı zamanda yapmış olduğunuz budama işlemi çiçeğinizi böcek ve haşerelerden koruyacaktır.
Eğer bitkilerinizin daha gür büyümesini sağlamak istiyorsanız, kuru dalları keserken 45 derecelik bir açıyla kesmeniz sizi istediğiniz sonuca ulaştıracaktır.
Çiçeklerimizin saksısına çay ve kahve dökmeyin
Bitkilerinizin dibine içmiş olduğunuz çay ya da kahve bardağınızın dibindeki kalanları dökmenin onlara faydalı olabileceğini düşünsemizde aslında durum tam tersidir. Yapmış olduğunuz bu hareket çiçeğinize o an hiçbir zarar vermese de uzun vadede ciddi zararlar verme potansiyeli oluşturmaktadır.
Özellikle bitkilerinizin dinine dökmüş olduğunuz çay ya da kahvenizde şeker bulunuyorsa, toprak böcek oluşumu için mükemmel bir zemin haline gelmektedir. Aynı zamanda kahve çekirdeklerinin bitkilere iyi geldiğine dair yaygın bir düşünce olsa da, bu bazı bitkilerde işe yararken bazılarında da özellikle düşük asit toleransı olan bitkilerin ölümüne yol açabilmektedir.