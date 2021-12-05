Kış aylarında evde çiçek bakımı ve önerileri

Kiminin kokusu cezbeder insanları, kiminin ise görüntüsü. Çoğu insan tarafından senilen çiçekler balkonları, odaları ve evlerin birçok bölümünü süslemektedir. Her şeyde olduğu gibi çiçeklerde özel bir bakım istemektedir. Yaz, kış bakım isteyen çiçekleriniz için dört dörtlük çiçek masası ya da sehpa veya onlar için iyi olduğunu düşündüğünüz yerler belirlesenizde çiçekleriniz her zaman sizinle aynı fikirde olamayabilir. Her çiçeğin kendine göre özel istek ve ihtiyaçlarının olduğunu unutmayın!

Çiçekleriniz için doğru konumu seçmek çok önemlidir. Bunun için çiçeklerinizin türü hakkında detaylıca araştırma yapmanızı tavsiye ederiz. Yaptığınız araştırma size, çiçeğiniz için hangi ışığın ve güneş açısının doğru olduğunu, aynı zamanda en iyi yetiştirme şartları hakkında da ipuçları verecektir. Önek vermek gerekirse, orkideler direkt güneş ışığına maruz kalmaktan kesinlikle hoşlanmazlar. Fakat gün ışığının boş olduğu yerlerde bulunmayı seveler. Başka nir önek verme gerekirse ateş çiçeği, isminden de anlaşılacağı üzere güneşi çok ve sıcağa dayanıklı bir çiçektir. Fakat direkt güneş ışığı almadığı bir yerde birkaç güne solarak harap olur. Kuzey yarımkürede bulunan evlerin güneye bakan pencereleri en fazla güneş ışığını alan cephedir. Kuzeye bakan pencere cephesi ise en çok gölge olan yerdir. Doğu ve batı yönüne bakan cepheler ise ortalama düzeyde günışığı ve gölgenin sağladığını söylemek mümkün olabilir.

Çiçekli bitkilerde gün içinde 12 ila 14 saat gün ışığı almak yeterli olurken; kalın yapraklı ve yeşil bitkilerin gün ışığında en az 16 saat kadar kalmaları tavsiye edilmektedir.

Sulama periyotları ayarlayın

Söz konusu çiçek bakımı olduğunda yanlış sulama, çiçeklerin ölümüne yol açan bir numaralı sebeptir. Yetersiz ya da olması gerekenden fazla su alımı yapan çiçekler, ihtiyaç duydukları nem ve hidrasyon oranlarına ulaşamadan can vermektedir. Bu yüzden evde bakmak istediğiniz çiçek türüne göre sulama alışkanlıklarını edinmesi ve rutine oturtmanız gerekiyor.

Sulama konusunda özel bir bakıma ihtiyaç duymayan salon çiçekleri için toprağının her zaman nemli bulundurmakta fayda var. Evde çiçek bakımının ipuçlarından biriside toprağın hafif nemli ama asla su içinde yüzmeyen bir topraktır. Eğer toprağın yüzeyinde minik küf parçaları oluştuğunu görürseniz bu saksının dibinde fazlalık su vardır demektir. Durağan su çiçeklerin ölümüne yol açabileceğinden bir an önce saksıyı fazlalıklardan arındırmanız gerekmektedir. Bir diğer yandan toprağın kurumasına ve sertleşmesine izin verirseniz bu durumda çiçeğinizin ölümüne neden olur.

Her çiçek türünün ayrı bir sulama düzeni olduğunu ve belli bir rutine oturtulması gerektiğini söylemiştik. Etli yapraklı ve kaktüs ailesine mensup bitkiler için haftada bir sulama yeterli olurken; kolumniya gibi bol filizli ve bol yapraklı bitkiler günlük olarak su alımına ihtiyaç duyarlar. Havaların kuru olduğu zamanlarda çiçekleriniz için hava nemlendiricisi kullanabilirsiniz. Bunun dışında ise çiçeklerinizin yapraklarına sprey şişesiyle su sıkarak gereğinden fazla su vermeden çiçeklerinizi nemlendirerek rahatlatabilirsiniz.

Çiçeklerin dallarını ve yapraklarını temiz tutma