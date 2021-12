Kış aylarında evde çiçek bakımı ve önerileri

Kiminin kokusu cezbeder insanları, kiminin ise görüntüsü. Çoğu insan tarafından senilen çiçekler balkonları, odaları ve evlerin birçok bölümünü süslemektedir. Her şeyde olduğu gibi çiçeklerde özel bir bakım istemektedir. Yaz, kış bakım isteyen çiçekleriniz için dört dörtlük çiçek masası ya da sehpa veya onlar için iyi olduğunu düşündüğünüz yerler belirlesenizde çiçekleriniz her zaman sizinle aynı fikirde olamayabilir. Her çiçeğin kendine göre özel istek ve ihtiyaçlarının olduğunu unutmayın!