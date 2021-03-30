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Kirvelik nedir? Kirve nasıl olunur?

Ülkemizde ‘kirve ‘kirvelik’ gibi terimler oldukça yaygın olarak kullanılırken özellikle sünnet törenlerinde adını sıkça duyduğumuz kirve, bölgesel olarak farklılıklar göstermektedir. Kirveliğin ne olduğunu bilmeyen kişiler konu hakkında araştırmalara koyuldu. Peki kirvelik nedir? Kirve nasıl olunur? Ayrıntılar haberimizde

30 Mart 2021 Salı 23:15
Kirvelik nedir? Kirve nasıl olunur?
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Türkiye’de oldukça yaygın olarak bilinen ve görevlendirilen ‘kirve’ yurdun doğusuna gidildikçe daha da önem arz etmektedir.  Evlilik törenlerinde damadın sağdıcı olarak görevlendirilen kişiler sünnet düğünlerinde sünnet olan kişinin kirvesi olmaktadır. Bölgeden bölgeye değişen kirvelik daha çok doğu bölgesinde kullanılmaktadır. Ayrıca kirvelik sadece sünnet anında görev yapmıyor hayatı boyunca kirvesi olduğu kişi ile aile bağı kurup derin ilişkiler yer ediniyor.

Bölgelere göre farklılık gösteren kirvelik bazen sünnet düğününün tüm masraflarını da karşılamaktadır.  Kirveler, sağdıçların temel kavramları bulunurken tarihçeleri de bulunmaktadır. Geleneksel kavramlar olarak bilinen kirveler, düğün için anı olarak kalırken hayatı boyunca da yanında olabilir. Bunun için herhangi bir akrabalık bağı gerekmez.  Kirveler genellikle iyi anlaşırsa herkes için iyi olabilir. Genellikle hep erkek olan kirveler ‘halden anlamak’ kavramına tam anlamıyla uymak zorundadır. Empati kurma yeteneği yüksek olan kirveler kirvesini yapacak kişi, ailesi ile iyi anlaşmalıdır. Ayrıca kirveler masraflar için cömert olmak zorundadır.

Kirve kelimesi anlamı ile sevdi, candan dostluk anlamı uyandırmaktadır. Doğu ve güneydoğu illerinde daha yaygın olarak kullanılan kirveler, erkek sünnetlerinde asla unutulmaz.



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:15
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Anahtar Kelimeler:
KirveSünnet DüğünüDoğu
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