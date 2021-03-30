Kirvelik nedir? Kirve nasıl olunur?

Türkiye’de oldukça yaygın olarak bilinen ve görevlendirilen ‘kirve’ yurdun doğusuna gidildikçe daha da önem arz etmektedir. Evlilik törenlerinde damadın sağdıcı olarak görevlendirilen kişiler sünnet düğünlerinde sünnet olan kişinin kirvesi olmaktadır. Bölgeden bölgeye değişen kirvelik daha çok doğu bölgesinde kullanılmaktadır. Ayrıca kirvelik sadece sünnet anında görev yapmıyor hayatı boyunca kirvesi olduğu kişi ile aile bağı kurup derin ilişkiler yer ediniyor.
Kirve kelimesi anlamı ile sevdi, candan dostluk anlamı uyandırmaktadır. Doğu ve güneydoğu illerinde daha yaygın olarak kullanılan kirveler, erkek sünnetlerinde asla unutulmaz.
Son Güncelleme: 30.03.2021 23:15