Kırşehir'de otobüs kazası! 13 yaralı var

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı, 13 kişinin yaralandığı otobüs kazası Kırşehir - Kayseri karayolunda meydana geldi.

İbrahim K.'nın sürücüsü olduğu yolcu otobüsü Kırşehir - Kayseri karayolunda hareket halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi.

13 kişi yaralandı

Kaza görenleri haber vermesiyle kaza mahaline çok sayıda ambulans ve kurtama ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine kısa süre içinde gelen ekipler otobüste bulunan yolcuları araç içinde çıkardı. Yapılan incelemede 13 kişi yaralandığı tespit edildi.

Yaralı yolcular 112 personeli tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazada yara almadan kurtulan diğer yolcular ise kaza bölgesine çağırılan bir başka otobüs ile gidecekleri yere gönderildi.

Ekipler kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.