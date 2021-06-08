Kırşehir’de gerçekleşen kazada takla atan araçta bulunan 5 kişi yaralandı

Kırşehir- Ankara yolu üzerinde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre karayolunun 25’inci kilometresinde bulunan Mucur ilçesi yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil bir anda kontrolden çıkarak, takla atarak refüje çarptı.

OLAYDA 5 KİŞİ YARALANDI

Gerçekleşen korkunç trafik kazasında otomobil içerisinde bulunan adları Buket Türker, Necla Türker, Dilara Dalcı, Orhan Dalcı ve Oğuzhan Dalcı olan 5 kişi yaralandı.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı olan kişilerin ilk müdahalelerini olay yerinde yapılarak yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ,gerçekleşen kazayla ilgili inceleme başlattı.

