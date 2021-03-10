Kırşehir’de feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

1 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Kırşehir Akçakent'te yaşandı.
İlçede yaşanan kazada, Mehmet Kaya isimli sürücünün kullandığı içerisinde 2 kişinin bulunduğu araç karayolunda seyir halindeyken, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolü kaybolan araç yolda savrulduktan sonra ters dönerek yol kenarına devrildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede sürücü Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini, araç içinde ki B.K'nin ise yaralandığını tespit etti.
Jandarmanın yaşanan kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.