Kırşehir’de feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

1 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Kırşehir Akçakent'te yaşandı.

İlçede yaşanan kazada, Mehmet Kaya isimli sürücünün kullandığı içerisinde 2 kişinin bulunduğu araç karayolunda seyir halindeyken, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolü kaybolan araç yolda savrulduktan sonra ters dönerek yol kenarına devrildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede sürücü Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini, araç içinde ki B.K'nin ise yaralandığını tespit etti.

Yaralı B.K yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni ise yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Jandarmanın yaşanan kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.