Kırşehir'de 2 okulda vakalar arttı. Uzaktan eğitime geçildi

Normalleşme kapsamında başlayan yüz yüze eğitim sonrasında okullardan vaka sayıları ve buna bağlı olarak yüz yüze eğitime ara verme kararları gelmeye devam ediyor.

Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı illerdeki okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili olarak karar verme yetkisini yerinden karar kapsamında İl Valiliklerine devretmiş ve İl Valilikleri de vaka sayılarına göre bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verme kararları vermişti.

Bu kapsamda Kırşehir Valiliği yapmış olduğu açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla kentte bulunan Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesinde, korona virüs vaka sayılarının görülmesi ve buna bağlı olarak temaslı kişilerin artmasına bağlı olarak bu iki okullda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiğini duyurdu.

Kentte bulunan bu iki okulda 14 gün boyunca tüm eğitim öğretim süreci uzaktan eğitim olarak devam edecek.