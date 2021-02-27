Kırşehir Belediye Başkanı belediyeden kurs alan öğrencilerle buluştu

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu bugün belediyeden kurs almakta olan öğrencilerle buluştu. Ekicioğlu Öğrencilerin başarılarının devam etmesi için ve kendilerini daha da geliştirebilmeleri için kursların devam ettiğini dile getirdi. Öğrencilerin başarı durumları ve yürüttükleri çalışmalar üzerine bilgi almak isteyen Ekicioğlu aynı zamanda öğrencilerin önerilerini de dinledi.

Kırşehir Belediye’sinde ücretsiz olarak devam eden üniversite hazırlık kurslarının ailelerine yönelik bir toplantı düzenlenmişti. Toplantıya Ekicioğlu’da katıldı. Ekicioğlu ailelere farklı alanlarda yeni kursların da açılacağını dile getirdi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat ile Aile Yaşam Merkezi’nin kurs kayıtları başladı. Kış dönemi kurslarına kayıt olmak için bugünden itibaren başvurabilirsiniz. Ekicioğlu birçok kişisel gelişim, resim, müzik ve el sanatları gibi kursların da açıldığını dile getirdi. Kursların içerisinde Koronavirüs kurallarına dikkat edildiğinin de altı çizildi. Ekicioğlu, öğrencilerin başarıları için çalışmalarını devam ettireceğini dile getirdi.

