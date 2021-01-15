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Kırşehir askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Kırşehir'de vatani görevini yapacak olan er ve erbaşlar ilde bulunan askerlik şubelerinin iletişim bilgilerini araştırmaya devam ediyor.

15 Ocak 2021 Cuma 16:17
Kırşehir askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Kırşehir'de asker olacak pek çok kişi ilde ve ilçede yer alan askerlik şubelerinin iletişi, mail ve adres bilgilerini araştırmaya başladı.

KIRŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR

Tel: 0 386 214 33 95 

Faks: 0 386 214 33 96

kirsehir_as_sb@msb.gov.tr

AKÇAKENT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR

Tel: 0 386 214 33 95 

Faks: 0 386 214 33 96

kirsehir_as_sb@msb.gov.tr

AKPINAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR

Tel: 0 386 214 33 95 

Faks: 0 386 214 33 96

kirsehir_as_sb@msb.gov.tr

BOZTEPE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR

Tel: 0 386 214 33 95 

Faks: 0 386 214 33 96

kirsehir_as_sb@msb.gov.tr

ÇİÇEKDAĞI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR

Tel: 0 386 214 33 95 

Faks: 0 386 214 33 96

kirsehir_as_sb@msb.gov.tr

KAMAN  ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Ziyarettepe Mah. Atatürk Cad. NO:85 Kaman/KIRŞEHİR

Tel: 0 386 386 712 25 63 

Faks: 0 386 712 54 91 

kaman_as_sb@msb.gov.tr

MUCUR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR

Tel: 0 386 214 33 95 

Faks: 0 386 214 33 96

kirsehir_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 16:17
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Anahtar Kelimeler:
KırşehirAskerlik şubeİletişim
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