Kırşehir askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Kırşehir'de asker olacak pek çok kişi ilde ve ilçede yer alan askerlik şubelerinin iletişi, mail ve adres bilgilerini araştırmaya başladı.

KIRŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR Tel: 0 386 214 33 95 Faks: 0 386 214 33 96 kirsehir_as_sb@msb.gov.tr AKÇAKENT ASKERLİK ŞUBESİ Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR Tel: 0 386 214 33 95 Faks: 0 386 214 33 96 kirsehir_as_sb@msb.gov.tr AKPINAR ASKERLİK ŞUBESİ Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR Tel: 0 386 214 33 95 Faks: 0 386 214 33 96 kirsehir_as_sb@msb.gov.tr BOZTEPE ASKERLİK ŞUBESİ Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR Tel: 0 386 214 33 95 Faks: 0 386 214 33 96 kirsehir_as_sb@msb.gov.tr ÇİÇEKDAĞI ASKERLİK ŞUBESİ Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR Tel: 0 386 214 33 95 Faks: 0 386 214 33 96 kirsehir_as_sb@msb.gov.tr KAMAN ASKERLİK ŞUBESİ Adres: Ziyarettepe Mah. Atatürk Cad. NO:85 Kaman/KIRŞEHİR Tel: 0 386 386 712 25 63 Faks: 0 386 712 54 91 kaman_as_sb@msb.gov.tr MUCUR ASKERLİK ŞUBESİ Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR Tel: 0 386 214 33 95 Faks: 0 386 214 33 96 kirsehir_as_sb@msb.gov.tr