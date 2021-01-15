Kırşehir askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Kırşehir'de asker olacak pek çok kişi ilde ve ilçede yer alan askerlik şubelerinin iletişi, mail ve adres bilgilerini araştırmaya başladı.
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KIRŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR
Tel: 0 386 214 33 95
Faks: 0 386 214 33 96
kirsehir_as_sb@msb.gov.tr
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AKÇAKENT ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR
Tel: 0 386 214 33 95
Faks: 0 386 214 33 96
kirsehir_as_sb@msb.gov.tr
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AKPINAR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR
Tel: 0 386 214 33 95
Faks: 0 386 214 33 96
kirsehir_as_sb@msb.gov.tr
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BOZTEPE ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR
Faks: 0 386 214 33 96
kirsehir_as_sb@msb.gov.tr
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ÇİÇEKDAĞI ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR
Tel: 0 386 214 33 95
Faks: 0 386 214 33 96
kirsehir_as_sb@msb.gov.tr
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KAMAN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Ziyarettepe Mah. Atatürk Cad. NO:85 Kaman/KIRŞEHİR
Tel: 0 386 386 712 25 63
Faks: 0 386 712 54 91
kaman_as_sb@msb.gov.tr
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MUCUR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Aşıkpaşa Mah. Ankara Cad. Özel İdare Karşısı KIRŞEHİR
Tel: 0 386 214 33 95
Faks: 0 386 214 33 96
kirsehir_as_sb@msb.gov.tr