Kırşehir askere kaç gönderiyor? 2021 Kırşehir merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Milli Savunma Bakanlığı, Kırşehir ilinin nüfusuna kayıtlı olan 2001 doğumlu yükümlülerin ne zaman askere gideceğini açıkladı. Kırşehir iline bağlı olan 8 ilçenin hangi tarihte asker aldığını gösteren liste yayınlandı. Buna göre Kırşehir ilinin nüfusuna kayıtlı yükümlüler Ağustos ayında 3 tertip olarak, diğer ilçelere kayıtlı yükümlüler ise Kasım ayında 4 tertip olarak askere gidecekler.

Kırşehir askerlik celp tarihleri

Kırşehir merkez – Ağustos

Akçakent – Kasım

Akpınar – Kasım

Boztepe – Kasım

Çiçekdağı – Kasım

Kaman – Kasım

Mucur – Kasım