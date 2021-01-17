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Kırşehir askere kaç gönderiyor? 2021 Kırşehir merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Kırşehir ilinin nüfusuna kayıtlı olan yükümlülerin beklediği haber geldi. Kırşehir merkez ve ilçeleri celp dönemleri belli oldu.

17 Ocak 2021 Pazar 03:29
Kırşehir askere kaç gönderiyor? 2021 Kırşehir merkez ve ilçeleri celp dönemleri
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Milli Savunma Bakanlığı, Kırşehir ilinin nüfusuna kayıtlı olan 2001 doğumlu yükümlülerin ne zaman askere gideceğini açıkladı. Kırşehir iline bağlı olan 8 ilçenin hangi tarihte asker aldığını gösteren liste yayınlandı. Buna göre Kırşehir ilinin nüfusuna kayıtlı yükümlüler Ağustos ayında 3 tertip olarak, diğer ilçelere kayıtlı yükümlüler ise Kasım ayında 4 tertip olarak askere gidecekler.

Kırşehir askerlik celp tarihleri

Kırşehir merkez – Ağustos

Akçakent – Kasım

Akpınar – Kasım

Boztepe – Kasım

Çiçekdağı – Kasım

Kaman – Kasım

Mucur – Kasım



Son Güncelleme: 17.01.2021 03:29
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Anahtar Kelimeler:
KırşehirCelpTertip
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