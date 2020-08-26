Kirpik ve kaş bakımı nasıl yapılır? Daha sağlıklı ve daha gür kirpikler için ipuçları!

Kadınların makyaj yaparken en fazla önem verdiği bölgelerden bir tanesi olan kirpikler hem gözleri daha güzel göstermek hem de daha fazla dikkat çekmek için özenle makyaj yapılmaktadır.

Kadınlar eğer kaşları doğal olarak uzun ve kıvrık değilse kaşlarını bu hale sokabilmek için makyaj ve bazı ürünler kullanmaktadır. Kadınlar istediği kirpiklere sahip olabilmek için kozmetik ürünlerini kullanarak kısa sürede istedikleri kaş yapısına sahip olabilirler.

Kirpik perması nedir?

Saçlara uygulanan perma ile hemen hemen aynı olan kirpik perması uygularken kirpiklerin şekli kırılarak yeni şekil verilir. Daha sonrasında kullanılan farklı çözelti ve şekillendiriciler kullanılarak düz kirpikler kıvrımlı hale gelmektedir. Kirpik perması yapıldıktan sonra 24 saat boyunca kirpiklere su ve nemlendirici etkiye sahip hiçbir ürünün kullanılmaması gerekmektedir.

Kirpik kaldırma

Keratin kirpik kaldırma

Kirpik kaldırma kirpik permasından farklı olarak kirpikleri dipten yukarıya doğru kaldırma işlemidir. Kirpik kaldırma, kirpik yapısı kısa ve düz olan kadınlarda en doğru ve en güzel etkiyi yakalamaktadır. Kirpik kaldırma işlemi perma gibi yapılmaktadır. Kirpiklerin köklerine zarar vermeden diplerine uygulanan işlem sonrasında uçlarda gözle görülür kıvrılmalar olacaktır. Kirpik kaldırma işlemi sonrasında 1 ay sürmektedir. Kirpiklerin büyümesine bağlı olarak 8 – 12 hafta sürede verilebilmektedir.

Keratinle yapılan kirpik kaldırma aynı şekilde uygulanmaktadır. Kirpiklerinizi daha dolgun ve sağlıklı göstermenin yanı sıra daha uzun süre kirpikte kalmaktadır. Keratinle kirpik kaldırmanın daha sağlıklı olduğu kanıtlanmıştır. Daha uzun süre kirpikte kalan keratinle kirpik kaldırma yapılırken dikkatli olmak gerekir.

Serumla kirpik yoğunlaştırma

Cilt ve saç bakımında sıklıkla kullanılan serum tedavisi kirpikler için de kullanılmaktadır. Kirpiklerin daha yoğun, daha sağlıklı ve daha kıvrımlı çıkması için kullanılabilecek olan serumlar kirpik oluşumunu sağladığı için köklerden çıkan kirpikler daha gür ve daha sağlıklı olacaktır.

Makyaj hileleri

Makyaj bilindiği üzere bir insanı başka bir insana çevirebilen, makyaj yapanlara sanatçı denilen bir iş haline geldi. Kirpiklere siyah kalemlerle yapılacak ufak hileler ile kirpiklerinizi daha dolgun gösterebilirsiniz. Kirpiklere yapılacak maskara öncesinde sürülecek vazelin ile kirpiklerinizi daha sağlıklı gösterecektir.

Kaş kalınlaştırma

Gözlerin daha büyük ve daha dikkat çekici olması için kaşları kalınlaştırma işlemlerini yapabilirsiniz. 1990’lı yıllarda aşırı ince kaşlar kullanılırken günümüzde daha kalın ve gür kaş yapısı moda olmuştur. Kaşlarınız eğer size küstüyse sağlıksız ve uzama sorunu yaşatıyorsa microblading uygulayarak kaşlarınızı daha sağlıklı ve gür olmasını sağlayabilirsiniz. Micrblading yapmak istiyorsanız bir uzmandan yardım almanızda tavsiye var. Çünkü eğer profesyonel yardım alırsanız bir kaş sanatçısı size en uygun kaş yapısını yüzünüze çizer daha sonrasında beğenirseniz uygulamalar bu kaş yapısına göre yapılır.

Güvenilir merkezleri tercih edin

Kimyasal malzemelerin kullanılması sıklığına ve kullanılan malzemeye göre değişiklik gösterse de hassas bir cilt yapısına sahipseniz yaptıracağınız işlemler için iyi araştırma yapmanız gerekmektedir. Uzmanlar cilde uygulanacak işlemlerin 4 haftadan daha uzun süre uygulanmasına karşı çıkmaktadır. Yaptıracağınız işlemlerin süreleri ve malzemelerini iyi araştırarak karar vermenizde fayda var.