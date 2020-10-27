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Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı kitabının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?

Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerinin uyarlandığı kitapların yazarı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu gündem oldu. İzleyiciler Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı kitabının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

27 Ekim 2020 Salı 21:31
Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı kitabının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?
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Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizisi yeni sezonun en başarılı dizilerinden biri oldu. İki dizinin bir ortak noktası da Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanarak ekranlara aktarılmış olmasıdır. İzleyiciler iki dizinin de yazarı olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun kim olduğunu merak ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?

Başarılı yazar ve psikiyatr Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara’da doğmuştur. TED Ankara Koleji’nde lise eğitimini aldıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimi alan Budayıcıoğlu TRT’nin spikerlik sınavlarına girmiş ve üniversite yıllarında da Ankara Radyosunda sunuculuk yapmaya başlamıştır.

İlerleyen yıllarda TRT Televizyonunda çalışmaya başlayan Budayıcıoğlu çok sayıda programın sunuculuğunu üstlenmiştir. Üniversite eğitimini bitiren Budayıcıoğlu TRT’den ayrılarak doktorluk yapmaya başladı. Daha sonra psikiyatr alanında çalışmalara yönelerek Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitim alan Budayıcıoğlu buradaki eğitimini yarıda bırakarak kendi kliniğini açmıştır. Kliniğe ülkenin birçok yerinden ilgi oluşunca 2005 yılında daha geniş kapsamlı bir çalışma ortamı için Madalyon Psikiyatr kliniğini kuran Budayıcıoğlu, 2007 yılında da kliniğin İstanbul şubesini açmıştır. Tüm bu çalışmaların yanı sıra yazarlık da yapan Gülseren Budayıcıoğlu’nun 4 farklı kitabı bulunuyor. Bu kitaplar şu şekildedir;


2008 - Günahın Üç Rengi: Madalyonun Öteki Yüzü

2011 - Hayata Dön

2015 - Kral Kaybederse

2020 - Madalyonun İçi: Bir Psikiyatrin Not Defteri



Son Güncelleme: 27.10.2020 21:31
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıKırmızı OdaKitap
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