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Kırmızı ışık ihlali faciaya sebep oldu ! 2 kişi yaralandı

​Mardin'de kırmızı ışığı ihlal eden bir tırın otomobil ile çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

30 Nisan 2021 Cuma 23:20
Kırmızı ışık ihlali faciaya sebep oldu ! 2 kişi yaralandı
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Mardin’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Artuklu İlçesinde valilik kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan bir tır otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kaza sonrasında tırda maddi hasar meydana geldi. Otomobil içinde bulunan iki yolcudan Y.İ ve K.İ otomobil içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri araçta sıkışan iki kişiyi çıkardılar. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




Son Güncelleme: 30.04.2021 23:20
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Anahtar Kelimeler:
MardinKaza
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