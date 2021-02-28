Kırklareli'nde tıra çarpan otomobil alevler içinde kaldı: 3 yaralı!

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde tıra çarpan otomobil alevler içinde kaldı. Araç içerisindeki 3 kişi yanan araçtan yaralı olarak kurtuldu.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 39 AAB 677plakalı otomobil, Lüleburgaz otoban gişeleri bağlantı yolunda önünde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tıra arkadan çarptı. Tıra çarpan otomobil tırın yakıtının bulunduğu yere çarpmasıyla alevler içerisinde kaldı. Yanan araç ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti. Yanan araçtan yaralı olarak kurtulan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından tedavileri yapılmak üzere Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

İşte olaya ait bazı görüntüler;

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