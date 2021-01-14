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Kırklareli'nde midibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü ve çok sayıda yaralı

Sabah saatlerinde Kırklareli'de minibüs ile tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi can verirken 21 kişi yaralandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 10:07
Kırklareli'nde midibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü ve çok sayıda yaralı
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1 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin yaralandığı feci trafik kazası sabah erken saatlerde Kırkaleli'nde meydana geldi.

Şükrü S. isimli sürücünün kullandığı ve içerisinde çok sayıda sığınmacının olduğu minibüs yolda seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu karşı yönden gelen ve yük taşıyan Tır ile çarpıştı.

Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 personelleri yaptıkları ilk incelemede kaza yerinde 1 kişinin can verdiğini 21 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi. Yaralı kişiler yapılan ilk müdahaleden sonra kentteki hastanelere kaldırılırken, ekiplerin kaza alanındaki çalışması devam ediyor.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatt.



Son Güncelleme: 14.01.2021 10:07
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Anahtar Kelimeler:
TırTır Kazası
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