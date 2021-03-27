Kırklareli’nde bıçaklı kavga: 1 ölü

1 kişinin hayatını kaybettiği kavga olayı Kırklareli’nde bugün yaşandı.

BIÇAKLADIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen bilgilere göre Kırklareli Üsküp beldesine yaşamını sürdüren E.S ile E.O isimli kişiler arasında eskiden kalma husumet bulunuyor. Bugün yaşanan olayda esnaflık yapan E.O'nun yanına bugün E.S gitti. Dükkanın dışına çıkan ikili bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Kısa süre içinde tartışmanın kavgaya dönülmesiyle birlikte E.S yanındaki bıçağını çekti ve E.O'yu defalarda bıçakladı.

E.O isimli şahıs kanlar içinde olduğu yere yığılırken E.S isimli şahıs ise olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki esnafın haber vermesiyle birlikte kavga mahaline kısa süre içinde 112 sağlık personeli ve polis geldi. Gelen ekipler ağır yaralanan E.O'yu olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz adam tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan E.S. kısa bir süre sonra jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalanarak, gözaltına alındı