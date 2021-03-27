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Kırklareli’nde bıçaklı kavga: 1 ölü

Kırklareli’nde aralarında eskiden kalma husumet bulunan iki kişi arasındaki kavga kanlı bitti.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:18
Kırklareli’nde bıçaklı kavga: 1 ölü
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1 kişinin hayatını kaybettiği kavga olayı Kırklareli’nde bugün yaşandı.

Gelen bilgilere göre Kırklareli Üsküp beldesine yaşamını sürdüren E.S ile E.O isimli kişiler arasında eskiden kalma husumet bulunuyor. Bugün yaşanan olayda  esnaflık yapan E.O'nun yanına bugün E.S gitti. Dükkanın dışına çıkan ikili bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Kısa süre içinde tartışmanın kavgaya dönülmesiyle birlikte E.S yanındaki bıçağını çekti ve E.O'yu defalarda bıçakladı.

BIÇAKLADIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

E.O isimli şahıs kanlar içinde olduğu yere yığılırken E.S isimli şahıs ise olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki esnafın haber vermesiyle birlikte kavga mahaline kısa süre içinde 112 sağlık personeli ve polis geldi. Gelen ekipler ağır yaralanan E.O'yu olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz adam tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan E.S. kısa bir süre sonra jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalanarak, gözaltına alındı



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:18
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Anahtar Kelimeler:
KırklareliBıçaklama Olayı
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