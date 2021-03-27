Kırklareli’nde bıçaklı kavga: 1 ölü

1 kişinin hayatını kaybettiği kavga olayı Kırklareli’nde bugün yaşandı.
BIÇAKLADIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
E.O isimli şahıs kanlar içinde olduğu yere yığılırken E.S isimli şahıs ise olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki esnafın haber vermesiyle birlikte kavga mahaline kısa süre içinde 112 sağlık personeli ve polis geldi. Gelen ekipler ağır yaralanan E.O'yu olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz adam tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan E.S. kısa bir süre sonra jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalanarak, gözaltına alındı
Son Güncelleme: 27.03.2021 22:18