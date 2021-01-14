Kırklareli askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

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KIRKLARELİ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Doğu Mah. Yanık Kışla Cad. NO:61 Merkez/KIRKLARELİ
Tel:0.288.214 10 48
Faks:0.288.214 78 66
kirklareli_as_sb@msb.gov.tr
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BABAESKİ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:İstiklal Mah. Edine Cad. Canan Sok. NO:5 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Tel:0.288.417 11 47
Faks:0.288.412 66 08
luleburgaz_as_sb@msb.gov.tr
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DEMİRKÖY ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Doğu Mah. Yanık Kışla Cad. NO:61 Merkez/KIRKLARELİ
Tel:0.288.214 10 48
Faks:0.288.214 78 66
kirklareli_as_sb@msb.gov.tr
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KOFÇAZ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Doğu Mah. Yanık Kışla Cad. NO:61 Merkez/KIRKLARELİ
Tel:0.288.214 10 48
Faks:0.288.214 78 66
kirklareli_as_sb@msb.gov.tr
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LÜLEBURGAZ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:İstiklal Mah. Edine Cad. Canan Sok. NO:5 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Tel:0.288.417 11 47
Faks:0.288.412 66 08
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PEHLİVANKÖY ASKERLİ ŞUBESİ
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Adres:İstiklal Mah. Edine Cad. Canan Sok. NO:5 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Tel:0.288.417 11 47
Faks:0.288.412 66 08
luleburgaz_as_sb@msb.gov.tr
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PINARHİSAR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Doğu Mah. Yanık Kışla Cad. NO:61 Merkez/KIRKLARELİ
Tel:0.288.214 10 48
Faks:0.288.214 78 66
kirklareli_as_sb@msb.gov.tr
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VİZE ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:İstiklal Mah. Edine Cad. Canan Sok. NO:5 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Tel:0.288.417 11 47
Faks:0.288.412 66 08
luleburgaz_as_sb@msb.gov.tr
Son Güncelleme: 14.01.2021 03:28