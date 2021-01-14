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Kırklareli askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız, askerlik şubelerinin iletişim adreslerini merak etmeye başladı. Kırklareli'de askerlik şubelerinin telefon numaraları nedir? Kırklareli'de bulunan askerlik şubelerinin faks numaraları nedir? Kırklareli'de bulunan askerlik şubelerinin adresleri nedir? Gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 03:28
Kırklareli askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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KIRKLARELİ ASKERLİK ŞUBE

Adres:

 Doğu Mah. Yanık Kışla Cad. NO:61  Merkez/KIRKLARELİ

Tel: 

0.288.214 10 48 

Faks:

 0.288.214 78 66

kirklareli_as_sb@msb.gov.tr

BABAESKİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

İstiklal Mah. Edine Cad. Canan Sok. NO:5 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Tel: 

0.288.417 11 47 

Faks:

 0.288.412 66 08

luleburgaz_as_sb@msb.gov.tr

DEMİRKÖY ASKERLİK ŞUBESİ

Adres:

 Doğu Mah. Yanık Kışla Cad. NO:61  Merkez/KIRKLARELİ

Tel: 

0.288.214 10 48 

Faks:

 0.288.214 78 66

kirklareli_as_sb@msb.gov.tr

KOFÇAZ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres:

 Doğu Mah. Yanık Kışla Cad. NO:61  Merkez/KIRKLARELİ

Tel: 

0.288.214 10 48 

Faks:

 0.288.214 78 66

kirklareli_as_sb@msb.gov.tr

LÜLEBURGAZ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

İstiklal Mah. Edine Cad. Canan Sok. NO:5 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Tel: 

0.288.417 11 47 

Faks:

 0.288.412 66 08

luleburgaz_as_sb@msb.gov.tr

PEHLİVANKÖY ASKERLİ ŞUBESİ

Adres: 

İstiklal Mah. Edine Cad. Canan Sok. NO:5 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Tel: 

0.288.417 11 47 

Faks:

 0.288.412 66 08

luleburgaz_as_sb@msb.gov.tr

PINARHİSAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres:

 Doğu Mah. Yanık Kışla Cad. NO:61  Merkez/KIRKLARELİ

Tel: 

0.288.214 10 48 

Faks:

 0.288.214 78 66

kirklareli_as_sb@msb.gov.tr

VİZE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

İstiklal Mah. Edine Cad. Canan Sok. NO:5 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Tel: 

0.288.417 11 47 

Faks:

 0.288.412 66 08

luleburgaz_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 03:28
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Anahtar Kelimeler:
KırklareliAskerşube
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