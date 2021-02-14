Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 2 kişide koronavirüs tespit edildi!

Artvin’den Antalya istikametine giden Resul Özdemir kaptanlığındaki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsü, saat 04:30 sularında Samsun-Kırıkkale karayolu Balışeyh ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kurulan jandarma kontrol merkezinde çevrildi.

Otobüste bulunan HES kodu sorgulamaları gerçekleştirildi. 2 yolcunun sistem üzerinde koronavirüs testlerinin pozitif olduğu belirlendi. Bunun üzerine Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezi ekibi yönetiminde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde 29 yolcu olmak üzere toplamda 31 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test işlemi sonrasında da 31 kişi, Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nda karantina altına alındı. İzolasyon önlemlerini hiçe saydığı gerekçesi ile 2 yolcuya ve otobüs firmasına 4.050’şer Türk Lirası para cezası kesildi.