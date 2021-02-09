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Kırıkkale’de yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların yardımına jandarmalar koşuyor

Kırıkkale’de yalnız yaşamakta olan yaşlıların isimleri ve ikametleri saptandı. Alınan kararlar doğrultusunda Kırıkkale içerisinde bulunan köy ve mahallelerde yalnız yaşamakta olan yaşlılara jandarma yardımcı olacak.

09 Şubat 2021 Salı 18:53
Kırıkkale’de yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların yardımına jandarmalar koşuyor
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Koronavirüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasakları doğrultusunda zorluk çekmekte olan 75 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yardımlarda bulunulacak. Ailelerinin kendilerini ziyarete gelmemeleri sebebiyetiyle veya kimsesiz olmaları durumuyla yalnız yaşamakta olan yaşlılarımıza jandarma tarafından yardım edilecek.

 

Kırıkkale içerisinde Jandarmaların sorumluluğu altında olan köy ve mahallerde yalnız yaşamakta olan yaşlılara jandarmalar tarafından zaman zaman ziyaretler düzenlenecek, ihtiyaçları konusunda yardım edilecek. Yaşlıların kendilerini yalnız hissetmemeleri ve ihtiyaçlarının giderilebilmesi için çevrede bulunan jandarma ekipleri ellerinden geleni yapacak.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:53
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Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleYalnız Yaşayan YaşlılarJandarma
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