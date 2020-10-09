Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti

Sahte alkol faciası Kırıkkale'de yaşandı.

İl'de sahte alkol içtiği için zehirlendiği iddia edilen toplam 7 vatandaş geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam edin sahte alkolden zehirlenen toplam 7 kişi tüm çabalara rağmen hayatlarını kaybetti. Savcılık ise olayla ilgili olarak düğmeye bastı ve soruşturma başlattı.

Konuyla ilgil açıklama yapan Valilik ise, sahte alkollerin yapımında normade dezenfektan olarak kullanılan alkol karışımlı temizleyicilerin içki yapımında kullanıldığını ve buna bağlı olarak zehirlenme olaylarının olduğunu duyurdu. Bu şekilde sahte alkol kullan toplam 8 kişinin hastanelere başvurduğunu ancak 7'sinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Valillik dezenfektan olarak kulanılan etil alkol bazlı karışımlar ile ilgili olarak ise şu şekilde açıklama yaptı.

“Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır”

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.