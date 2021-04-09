Kırıkkale'de minibüs kazası! 1 ölü , çok sayıda yaralı

1 kişinin can verdiği, 3'ü çocuk toplamda 7 kişinin yaralandığı feci trafik kazası bugün Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana geldi.

55 yaşındaki Vergi Kuru'nun sürücüsü olduğu yolcu taşıyan minibüs Ankara karayolunda seyir halindeyken , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan yolcu minibüsü yol kenarında ki bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahaline giden ekipler yaptıkları incelemede minibüs sürücüsü, 55 yaşındaki Dursun , 26 yaşındaki Seher ve Serdar Kuru ile, 9 yaşındaki İlknur, 5 yaşındaki Cahit, 33 yaşındaki Aysel ve 1 yaşındaki Bedihanur Özçalar'ın yaralandığını tespit etti.

Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Ancak minibüs sürücüsü Vergi Kuru doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler kaza yerinde inceleme yaparken, minibüs çekici ile kaza bölgesinden kaldırıldı.

Olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı