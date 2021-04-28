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Kırıkkale'de kamyonet kazası! 1 kişi can verdi, 2 yaralı var

Kırıkkale Keskin'de 41 yaşındaki Mustafa Ö. isimli kişinin idaresinde olan kamyonetin yolda seyir halindeyken, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi can verirken, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 09:53
Kırıkkale'de kamyonet kazası! 1 kişi can verdi, 2 yaralı var
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1 kişinin can verdiği, 1'i bebek 2 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Kırıkkale Keskin'de meydana geldi.

Gelen bilgilere göre 41 yaşındaki Mustafa Ö. isimli kişinin sürücüsü olduğu kamyonet Kırşehir-Kırıkkale karayolunda seyir halindeyken, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kamyonet kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet yolda savruldu ve yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

1 kişi can verdi

Kaza gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza bölgesine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları incelemede 37 yaşındaki Nahide Ö.'nün hayatını kaybettiğini, araç içinde bulunan 5 aylık Hiranur Ö. ve sürücü Mustafa Ö.'nün ise yaralandığını tespit edildi. Yaralı bebek ve sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden  Nahide Ö.'nün cansız bedeni ise yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 09:53
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Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleKamyonet Kazası
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