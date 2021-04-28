Kırıkkale'de kamyonet kazası! 1 kişi can verdi, 2 yaralı var

1 kişinin can verdiği, 1'i bebek 2 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Kırıkkale Keskin'de meydana geldi.
Gelen bilgilere göre 41 yaşındaki Mustafa Ö. isimli kişinin sürücüsü olduğu kamyonet Kırşehir-Kırıkkale karayolunda seyir halindeyken, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kamyonet kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet yolda savruldu ve yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
1 kişi can verdi
Yaralıların sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 28.04.2021 09:53