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Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 Sürücü yaralandı

Kırıkkale merkezde seyir halinde olan iki araç caddelerin kesiştiği noktada kafa kafaya çapıştı. Trafik kazasında iki yaralandı.

21 Mart 2021 Pazar 20:24
Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 Sürücü yaralandı
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İki kişinin yaralandığı kaza bugün öğlen saatlerinde Kırıkkale merkezde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Kırıkkale kent merkezinde O.Y isimli sürücünün kullandığı otomobil ile E.T'nin kullandığı otomobil yolda seyir halindeyken, iki caddenin kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. ARaçların hızlarının yavaş olması kazanın şiddetini azalttı. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi

2 SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede araçların sürücülerinin yaralandığını belirledi. Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. MAddi hasar gören araçlar ile çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Hastanede tedavi altına alınan iki sürücünün durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 20:24
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Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleKırıkkale KazaKırıkkale Trafik Kazası
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