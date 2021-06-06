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Kırıkkale'de horoz dövüştüren 70 kişiye 431 bin lira ceza

Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaları denetlemeye devam eden ekipler Kırıkkale'de horoz dövüştürdükleri tespit edilen 70 kişiye 431 bin lira idari para cezası kesildi.

06 Haziran 2021 Pazar 12:43
Kırıkkale'de horoz dövüştüren 70 kişiye 431 bin lira ceza
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Korona virüs ile mücadele sürecinde kademeli normalleşme devam ederken, hastalık ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar denetlenmeye devam ediyor. 

Vaka sayıları günlük 6 bin seviyelerine inerken, tüm şehirlerde ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Kırıkkale'de denetim yapan ekiplere sanayi sitesinde bulunan bir dükkanda horoz dövüşü yapıldığı ihbarı geldi. İhbarı değerlendiren ekipler kısa süre içinde dükkana baskın yaptı.

70 kişiye idari para cezası

Yapılan aramalarda mekanda 70 kişinin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı ve içeride horoz dövüştürdüğü tespit edildi. Kimlik kontrolü yapılan kişilere koronavirüs kısıtlamaları ihalinden ve horoz dövüştürmekten  kişi başı 6 bin lira toplamda 431 bin lira idari para cezası kesildi.

Mekana dövüş için getirilen 20 horoza ise el konuldu ve horozlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Koruma kurumuna gönderildi.

 

 

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 12:43
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Anahtar Kelimeler:
Horoz DövüşüKırıkkale
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