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Kırıkkale'de eşini öldüren adam hem evi hem arabayı ateşe verdi!

Kırıkkale'de eşi Koçer D. ile tartışan ve tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren M.D. isimli bir kişi daha sonra evi ateşe verdi. Evi yaktıktan sonra otomobilini de yakan zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

25 Nisan 2021 Pazar 13:15
Kırıkkale'de eşini öldüren adam hem evi hem arabayı ateşe verdi!
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Kırıkkale merkezde dün gece saat 23.30 sularında korkunç bir olay yaşandı. Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaklaşık 15 gün önce taşındığı 3 katlı binada bulunan evinde eşi Koçer D. ile tartışan M.D., iddialara göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getirerek eşini bıçaklayarak öldürdü.

Koçer D. aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken o sırada M.D. evi ateşe verdi ve yangın çıkmasını sağladı. Dışarı çıkarak otomobilini de ateşe veren M.D.'nin komşuları ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde ve otomobilde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alırken, o sırada polis ekipleri tarafından yakalanan M.D. karakola götürülerek sorguya alındı.

İfadesinde eşi Koçer D.'nin evde mahsur kaldığını söylemesi üzerine eve giren ekipler, Koçer D.'nin cansız bedeni ile karşılaştılar. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kadının vücuduna aldığı bir çok bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirlediler. 

Ekipler hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedenini ambulansa alarak Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırırken zanlı olarak karakolda tutulan M.D.'nin sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 13:15
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Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleKadın CinayetiYangın
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