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Kırıkkale'de Ceylan derisine yazılı İncil bulundu! İncil'i 13 milyon dolara satmak isteyen 3 kişi yakalandı

Kırıkkale’de, erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu söylenen Ceylan derisinin üstüne Aramice yazılmış olan İncil bulundu. İncil’i 13 milyon dolara satmayı isteyen 3 kişi yakalandı.

18 Mayıs 2021 Salı 21:49
Kırıkkale'de Ceylan derisine yazılı İncil bulundu! İncil'i 13 milyon dolara satmak isteyen 3 kişi yakalandı
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Z.Z (46), İ.B (41), H.E’nin (41) Ceylan derisinin üstüne el yazması İncil satmak için uğraştıkları bilgisini edindi. Edinilen bilgi sonrasında harekete geçen ekipler, alıcı yerine girerek şüpheliler ile iletişim kurdu. Kitap karşılığında 13 milyon dolar isteyen üç kişi buluşma yerine geldikleri zaman suçüstü yakalandılar. Yapılan arama sırasında, şüpheli kişilerin üstünde, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmiş ikonografik resmi olan Ceylan derisinin üstüne Aramice yazılı 26 sayfadan oluşan İncil ele geçirildi. Tutuklanan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Son Güncelleme: 18.05.2021 21:49
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