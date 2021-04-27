Kırıkkale'de çelik yüklü tır devrildi: sürücü yaralı!

ilinde çelik yüklü tırın sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrilen tırda yer alan sürücü yaşanan kazadan yaralı olarak kurtuldu. Cihat Çetinkaya kontrolündeki 38 ACM 366 plakalı tır, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Ankara kara yolu bağlantı noktasına yaklaştığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Devrilen tırın dorsesinde yüklü olan çelik malzemeler şarampole savrulurken, kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yola devrilen çelik malzemelerden dolayı kazanın yaşandığı kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.