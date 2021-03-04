Kırıkkale hangi risk grubunda? Kırıkkale’de sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından alınan kararları paylaştı. ‘Kontrollü normalleşme’ dönemine girildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan illeri dört gruba ayrıldığını söyledi. Kırıkkale ili hangi renk grubunda yer alıyor?





Kırıkkale turuncu renkte!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasında illerin verilerine göre kademeli şekilde yasakların kalkacağını duyurdu. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere dört gruba ayrılan risk grupları renklere ayrıldı. Renklere göre ayrılan şehirler ona göre normalleşmeye döneceği belirlendi. Turuncu renkte yer alan Kırıkkale ilinde hafta sonu yasakları sadece Pazar günleri uygulanırken ortaokullar kapalı olacak.li bölge olarak geçen şehirde liseler eğitimlerini uzaktan fakat sınavlarını yüz yüze görecek. Restoran ve kafeler sabah 07.00 akşam 19.00 ile faaliyet gösterirken halı saha ve yüzme havuzları kapalı kalacak.