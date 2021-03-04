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Kırıkkale hangi risk grubunda? Kırıkkale’de sokağa çıkma yasağı var mı?

İç Anadolu bölgesinde yer alan Kırıkkale’de sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? sorusu bölgede yer alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Kırıkkale ilinin renk kodu

04 Mart 2021 Perşembe 16:18
Kırıkkale hangi risk grubunda? Kırıkkale’de sokağa çıkma yasağı var mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından alınan kararları paylaştı. ‘Kontrollü normalleşme’ dönemine girildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan illeri dört gruba ayrıldığını söyledi. Kırıkkale ili hangi renk grubunda yer alıyor?

Kırıkkale turuncu renkte!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasında illerin verilerine göre kademeli şekilde yasakların kalkacağını duyurdu. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere dört gruba ayrılan risk grupları renklere ayrıldı. Renklere göre ayrılan şehirler ona göre normalleşmeye döneceği belirlendi. Turuncu renkte yer alan Kırıkkale ilinde hafta sonu yasakları sadece Pazar günleri uygulanırken ortaokullar kapalı olacak.  Yüksek riskli bölge olarak geçen şehirde liseler eğitimlerini uzaktan fakat sınavlarını yüz yüze görecek. Restoran ve kafeler sabah 07.00 akşam 19.00 ile faaliyet gösterirken halı saha ve yüzme havuzları kapalı kalacak.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:18
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Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleIç AnadoluYüksek RiskTuruncu
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